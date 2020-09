Beatriz Luengo participaría en el regreso de UPA si hay "una evolución": "Con dos coletas y virgen esperando a Pedro, ¿os imagináis?"

¡¡8 millones de visitas en 3 días!! Beatriz Luengo ha venido al parquecito de yu para hablarnos de su exitosa versión del tema de Maluma 'Hawái', en la que da la versión femenina de la canción. "Agarré el personaje de la mujer e hice una canción como si le estuviera contestando", explica.

"No es una respuesta a Maluma, es una respuesta a la canción, creo que es muy divertido el debate y la conversación", explica. ¿Se ha puesto en contacto con ella Maluma para darle su opinión?, ¿qué le ha dicho? "En privado sí. En una entrevista le preguntaron por la versión y contestó con cariño. Me han autorizado, si le molestase no lo haría... Además ha generado una ola de respuestas. Ya lo había hecho con Nicki Jam y luego él me invitó a cantar a un concierto", cuenta la cantante. "Desde luego enfadado no lo he sentido".

Lo cierto es que la intérprete quiso abordar en su letra un tema muy serio sobre los jóvenes y las redes sociales. "Aproveché el marco de la canción para hablar del acoso en las redes, que es un machisto 2020 muy fuerte". El 71% de las chicas jóvenes de entre 16 y 24 años en España ha sentido acoso en las redes por del ex o un novio, según un estudio.

Y por si este éxito fuera poco... ¡Beatriz Luengo está nominada a los Grammy Latino! "Grammy nomina álbumes y canciones, y yo soy compositora del álbum Pausa de Ricky Martín, así que estoy muy agradecida. Llevo 5 años siendo una de sus compositoras", explica. "No se puede ser más guapo que Ricky", dice sonriendo.

¿VUELVE 'UN PASO ADELANTE'?

Y ahora que vuelve Física o Química, vuelven Los Hombres de Paco... ¿Qué pasa con Un Paso Adelante? ¡No podemos dejar que se vaya sin preguntárselo! ¿Volverá algún día? ¡Seguro que hay más de un nostálgico que daría su vida por ver cómo continua la historia!

"Nos han tanteado desde la productora y depende del guión. Si siento que hay una evolución estaré, depende mucho de eso, del guión. Pienso que sería guay, si hacen una buena historia...", explica la cantante, que se dio a conocer con el personaje de Lola. ¿Cómo estaría Lola después de tantos años?, le preguntamos. "Con 2 coletas, Sigo virgen esperando por Pedro... ¿¿Os imagináis??", bromea. ¡¡Cruzamos los dedos para que esta fantasía se haga realidad!

