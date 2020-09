El 'zasca' de Víctor Elías, ‘Guille’ en Los Serrano, al "regreso" de Física o Química

Willy Bárcenas , el recién estrenado nuevo reportero de ' yu, no te pierdas nada ', se cuela en casa de Víctor Elías , el eterno Guille de Los Serrano , para conocer más de cerca el día a día del actor, que parece que se ha quedado atrapado en la ficción que le dio la fama hace años. ¿Lo habrán convocado para un posible regreso de la serie?

Victor Elías 'Guille' junto a Willy Bárcenas en 'yu, no te pierdas nada' / YouTube/Vodafone yu

Hace 12 años que Antonio Resines despertó del sueño con el que terminaba Los Serrano, una de las series más recordadas de la televisión. Víctor Elías era Guille en la ficción y por mucho tiempo que pase él sigue enfrascado en su personaje y no olvida su banda Santa Justa Klan, que asegura que es una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida.

El cantante de Taburete se ha acercado a casa del actor para conocer de primera mano cómo es su día a día, y es que Víctor Elías ha cambiado los focos y las cámaras por los instrumentos y la música. "El final de la serie fue malo pero yo me he dedicado a la música, toco con los pijos estos de Taburete", asegura el actor, que también es director artístico.

Lo cierto es que series tan míticas como Los Hombres de Paco y Física o Química están rodando nuevos episodios, ¿qué piensa Elías de estos regresos? "Bueno, has dicho grandes series, y has metido Física o Química...", señala el actor, que parece que no es muy fan de los alumnos del Instituto Zurbarán.

De hecho, con esto de la cuarentena y las series que vuelven, Víctor Elías asegura que un día soñó que se presentaba al casting de Los Serrano 2... ¡Y no le cogían! "Me dijeron que no daba el perfil, que iban a coger otro Guille". ¡Menos mal que todo era un sueño!

