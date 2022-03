Carlos Alcaide, Asia Ortega y Albert Salazar visitan yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

A ella no la han invitado, pero eso no significa que Hurona Rolera no pueda pasarse por la alfombra roja de los Premios Ídolo para meterle el micrófono de yu, No te pierdas nada a todos los celebrities con los que se cruce. Eduardo Navarrete, Mario Vaquerizo, Esperansa Grasia, Samantha Hudson y muchos más.

Carlos Alcaide, Asia Ortega y Albert Salazar son tres de los protagonistas de la segunda temporada de 'El Internado: Las Cumbres', que se estrena el próximo 1 de abril en Prime Video. Ellos ya la han visto, así que los nervios han desaparecido del cuerpo. "Una vez la ves, ya has parido", bromean. ¡Charlamos con ellos!

Seguimos con nuestra diva random, Lorena Castell, que se ha puesto un look muy vintage para sumergirnos en su mundo de yupi. Novedades musicales, tendencias, consejos nutricionales y hasta ponencias. Ella se define como una "aprendiz de mucho, maestro de nada".

Terminamos con @soycriminologo, un joven tiktoker que divulga contenido en las redes sociales de criminología, sucesos, investigación, comunicación no verbal y mucho más.

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.