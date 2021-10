Boza visita 'yu, No te pierdas nada'

Miércoles completito en yu, No te pierdas nada.

La música la ha puesto el panameño Boza, que ha visitado el parquecito solo unos días después de conocer su nominación al Grammy Latino. No se lo creía e incluso tardó en celebrarlo, le ha confesado a Ana Morgade y Victoria Martín, a quienes les ha contado la historia de sus éxitos Hecha pa' mí y Ella.

Boza también ha apuntado una propuesta musical: hay que poner un límite a las colaboraciones y que los artistas hagan más temas en solitario.

De Ciencia ha hablado nuestro experto QuantumFracture, que ha utilizado el volcán de La Palma para dar clase de geología.

Samantha Hudson ha visitado el parquecito para dar una lección magistral y explicar por qué no se debería criticar a alguien por declararse del género no binario. Ella también lo es por necesidad. "Yo no quiero ser normal, quiero que desaparezca la norma. No quiero ser una identidad disidente, quiero que desaparezcan las normas que hacen que yo sea una persona disidente", ha dicho la diva yuser, para la que lo fenomenal sería abolir el género.

El miércoles yuser ha terminando con Rizha, la reina del hyperpop.