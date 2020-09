Ana Mena, Rocco, Las Hormigas, Benny Rives, Ventura y mucho más (16/09/2020)

Maya Pixelskaya ha salido a la calle para conocer de qué es más la gente, de Xbox o de PlayStation, porque en España todo se vive como un Madrid-Barça.

La nueva Xbox Series X sale a la venta el 10 de noviembre pero de la Play 5 todavía no sabemos nada... ¡Así que hay que saber qué piensa la sociedad! ¿Podrían pasar un segundo confinamiento sin videojuegos?, ¿qué harían si los dejasen sin internet?, ¿qué valoran a la hora de comprar una nueva consola? ¡Lo descubrimos!

👉 Puedes ver a Maya en el minuto 00:15

¡Recibimos a Ana Mena y Rocco! Los artistas se han unido para el tema 'A un Paso de la Luna', que tiene versión italiana y versión española y lo está reventado en las listas de las canciones más escuchadas. "En Italia ha sido un bombazo y acaba de llegar al público hispanohablante", nos cuenta Ana Mena.

A Rocco le cuesta hablar español pero se defiende bastante bien: "Tenemos que llevar alegría a toda la gente en estos tiempos de covid", señala. "La acogida del público ha sido increíble, con los italianos somos casi como hermanos", añade Ana. ¡De hecho, se piensan que es napolitana!

"El título de A un Paso de La Luna lo puso mi padre. Antes se llamaba 'Loco por Ti' y a mi padre le gustó más, la escuchábamos mucho en casa antes de que saliese", confiesa.

La pareja sabe que este verano ha sido complicado para la industria y aunque su tema ha podido sonar en algunas discotecas, hay muchos artistas que no han podido promocionarse estos últimos meses. "Es un momento muy raro para la gente que trabaja en la música, mi pensamiento está con las familias que viven de esto", dice Rocco.

👉 Puedes ver a Ana Mena y Rocco en el minuto 00:24:

¡Terminamos la entrevista jugando al Trivial callejero! Ventura sale a la calle para encontrar a dos voluntarios que compitan con Ana Mena y Rocco en el juego de cultura general más conocido del mundo. ¿Cuál es la capital de Brasil?, ¿y el pico más alto del mundo?, ¿en qué año se llegó a la luna? ¡A ver esos conocimientos!

¡Turno de hablar con Tomás, de @lavidadetomas! El joven empezó haciendo vídeos humorísticos en TikTok, pero con un toque divulgación, para que todo el mundo pueda comprender cosas que se escapan al gran público, como por ejemplo... ¿Cómo funciona una pantalla táctil en un móvil o una tablet?. ¡Tiene 6 millones de seguidores! "Cuando lo pienso, me da un infarto por dentro".

"Cada vez me cuesta más elegir qué voy a explicar. Se me están agotando los recursos", confiesa. ¿Y qué cuentas le gustan a él? ¡Necesitamos saber a quién seguir! "Una cuenta que me encanta es @cacaentucara, que es mi amigo Borja, que tiene un humor muy rebelde, la recomiendo". ¡También le puedes seguir en @really3d, su cuenta sobre animación 3D!

👉 Puedes ver a Tomás en el minuto 45:

¡Conectamos con Benny Rives, el ganador del último 'colaborador yuser'! Como le prometimos, el jovencito forma parte de nuestro equipo, pero en vez de traerlo al plató... ¡Lo hemos mandado a la calle para tomarle el pulso a la actualidad! Nuestro tema del día son 'los roborts'... "El mes pasado The Guardian publicó su primer artículo escrito por una inteligencia artificial", nos cuenta. ¿Sabrá distinguir la ciudadanía entre una frase dicha por un robot y otra dicha por Miguel Bosé?

👉 Puedes ver a Benny Rives en el minuto 00:56:

¡Vuelven Las Hormigas! Juan, Damián y Marron están felices y contentos por sentarse en el nuevo banco del parquecito de 'yu'. "Han sido unas vacaciones un poco raras. Juan se vino a mi pueblo y el segundo día se abrió la cabeza", cuenta Damián. ¿Pero cómooooo?

"Yo iba a bañarme con mis gafas de sol, vino una ola y se las llevó, y entonces me puse las gafas de bucear para intentar encontrarlas. Había un amigo al lado, que también había perdido las gafas, y vino otra ola y en ese revolcón me da un rodillazo en la cabeza, así que salí del agua con la cara ensangrentada", explica. "Luego fui al centro médico y me pusieron 6 puntos. Estuve 10 días sin meter la cabeza en el agua". Pero cómo se llamaba ese pueblo... ¿¿Trampa mortal?? ¡Menuda aventura!

¿Y han salido de fiesta algún día? Porque la cosa ha estado complicada... "Yo salí un día, conseguí ir a una discoteca. Había una chica muy guapa, con mascarilla era impresionante", relata Damián, el rey de la noche. "Me inventé un saludo para ligar con ella, que es frotarse las manos los dos con el gel a la vez". ¡Y parecía tonto Damián! Eso sí, parece que al final la historia con la chica no llegó a buen puerto...

👉 Puedes ver a Las Hormigas en el minuto 01:04:

¡Conectamos con Bezos, que está en la calle, para hacer unos chistecitos todos juntos! ¿Encontrará a alguien que represente a la clase media española? ¡Es su misión!

