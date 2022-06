Delarue visita yu, No te pierdas nada

Después de un breve repasito a las yuNews del día, Rizha se pasa por la Feria del Libro de El Retiro para captar un poco el ambiente literario que se respira en el parque. Ávidos lectores, autores firmando novelas y mucho más.

A Delarue no le gusta mucho ponerse etiquetas pero reconoce que la base de todo lo que hace es el rap. Charlamos con el artista de sus proyectos musicales y mucho más. "El fracaso siempre vale para componer", cuenta el joven , que acaba de estrenar su single Ya no Piensa. Ha crecido escuchando rap en francés y esas son las referencias de las que bebe.

En Madurando aceptamos el paso del tiempo. Se acabó cocinar macarrones con atún y tomate. Las voces expertas de Víctor Elías y Antonio Resines siempre nos guían en esto de la madurez. Eso sí, igual recetas... Pues no tanto. "Hoy en venido en moto y me he dado cuenta de que ya no me gusta tanto la moto. Nunca había pensado en la contaminación", reflexiona el joven, que realmente ya no es tan joven...

Terminamos el yu con Rober Bodegas y Alberto Casado, nuestros queridísimos Pantomima Full, con los que comentamos la actualidad de la semana. Pilotos que hacen celebraciones antes de tiempo, el poder de la resiliencia, las quejas en público y mucho más.

