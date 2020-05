David Pareja, Maya Pixelskaya, Lorena Castell, Fox, Bezos y más en 'yu, no te pierdas nada' (4/5/2020)

A Bad Bunny se le ha ido un poquitín la pinza este fin de semana... El cantante ha hecho un directo por Instagram cantando sus propias canciones. Hasta ahí todo bien, si no fuese por que se había tomado unas cositas de más... ¡Si es que el confinamiento en un casoplón se lleva mucho mejor!

¡Random, random! A Lorena Castell le está a punto de petar la cabeza de tanta cuarentena... ¡Pero ya queda un día menos!

¿Recuperará Meghan Markle su carrera de actriz? Ya sabemos que Harry y ella han renunciado a sus poderes como parte de la Familia Real Británica, pero de ahí a volver a Hollywood... De momento, la ex Duquesa de Sussex ha prestado su voz a un documental de Disney. ¿Será su primer paso para volver a los rodajes? "Además Harry hará una narración para el inicio del documental 'Thomas and Friends' de Netflix", nos desvela Castell.

Y hablando de estrenos... Comentamos el del viernes día 1. "Os super recomiendo el documental de Amaia, 'Una vuelta al Sol'". La cantante grabó el proceso de composición del disco, su primer año de independizada y el resultado es un trabajo audiovisual muy cuidado que ha hecho las delicias de sus seguidores. "Yo creo que esto ha sorprendido hasta a sus compañeros de OT".

"Durante el día me grabo un montón de vídeos pero no los subo hasta la noche", nos cuenta Lorena, que con el niño no tiene tiempo para nada más.

Y aún falta mucho pero... ¡Las pelis que se hayan estrenado online también podrán entrar en la carrera de los Oscar! ¡Buenas noticias para el género independiente! Además charlamos de un estilismo de Gwyneth Paltrow que podría ponerse Dua Lipa mañana mismo: el vestido que se puso la actriz para los Premios Oscar en el año 2000. "Es de Calvin Klein y se ha puesto a subasta para recaudar fondos para los afectados por el conoravirus", explica Lorena. "Lo elegí porque quería desaparecer", dijo la actriz. O sea, que ni valor sentimental tiene para ella... ¡El año anterior había ganado el Oscar por Shakespeare in Love y quería pasar desapercibida!

¡Turno del Diario Millenial de Soy Cardo! Nuestra querida Ana nos trae los productos básicos para estos días: calzoncillos instantáneos, alambres en las uñas... WTF!

Es humorista, es guionista, es director... ¡Conectamos con David Pareja! ¿Tiene claras las fases de desescalada?, ¿conoce a Jennifer Lopez?, ¿por qué en El Mundo Today siempre le dan por muerto? "El problema de El Mundo Today es cuando entrevistan a gente, con actores, y la gente se confunde mucho".

Si damos un repasito por las redes sociales de Pareja nos encontraremos los clásicos chistes, sketches surrealistas... ¿Tiene algún chiste favorito? "Yo nunca me acuerdo de los chistes, pero me agarro a una cosa que me dijo un profesor, y es que quien lleva chistes preparados es que no tiene inteligencia para sacarlo en el momento".

"Ahora estoy haciendo recopilación, tengo un par de vídeos que nunca saqué, son inéditos y están grabados antes de esto todo, los sacaré ahora", nos cuenta. ¿Tiene muchas reservas?

David Pareja protagoniza Parking Karaoke, un programa de Playz que pronto llegará a La 2. "Tanto David Sainz como yo sabíamos que no queríamos reírnos de la gente, solo saber cómo reaccionaban, el desconcierto...".

¿Habrá sucumbido a TikTok? "Sí, sí, y bailo, fue rarísimo, me salió una coreografía sin querer".

¡Momento de rebuscar en la mugre de Facebook para saber qué queda! Sergio Bezos pone detrás de él a su compañero de piso, como si fuera público... ¿Cómo estarán llevando la cuarentena esta semana? Bezos ha intentado formar un ejército de "personas con poderes"... ¿Lo habrá conseguido?

¿Se siente mal Maya Pixelskaya por pasar tanto tiempo jugando a videojuegos? ¡Lo de estar en casa es un orden del Gobierno, así que se ha librado! "Cuando más se para el mundo real, más avanzan los videojuegos", nos explica.

Y además de sus chorraditas habituales, Maya nos trae dos noticiones. Por un lado, el anuncio del nuevo Assasins Creed, la saga favorita de Maya, que llega esta Navidad. Por otro lado... ¡La fecha del lanzamiento de la segunda parte The Last of Us!. "Parece de amor, pero no lo es".

¡Fox nos trae su sección misteriosa! Abrimos una nueva edición de la Guía de Supervivencia Zombie, Ovni... Y lo que surja. Hoy hablamos de la importancia de salir a aplaudir para ahuyentar a los hombres rata... ¡Porque quieren salir a ver a Bezos! Además el Pentágono ha confirmado la existencia de OVNIS... ¡Kortajarena tenía razón!

