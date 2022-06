Delarue: "En mi barrio no hay psicólogos, el psicólogo es tu madre, escribir o hacer ejercicio"

Cada vez se convierte un poquito más en un referente de la música urbana madrileña. Si no has oído hablar de Delarue, no estás al día. Charlamos con el rapero de sus singles más recientes y sus proyectos de futuro.

"El fracaso siempre vale para componer", cuenta el joven , que acaba de estrenar su single Ya no Piensa. Ha crecido escuchando rap en francés y esas son las referencias de las que bebe.

"Desde pequeño escucho rap francés, todo el francés que sé es por el rap", dice antes de que Valeria Ros confiese que ella también tiene un pasado con el rap francés. Tanto es así que Ros y Delarue tienen esta curiosa coincidencia en común: los dos han aprendido el idioma gracias a la música.

La mezcla cultural y la diversidad es uno de los temas centrales de su obra. "Yo mismo soy una mezcla cultural, mi padre es guineano, mi madre es marroquí y yo nací en Madrid, para mi es importante reflejar eso en la música", asegura el joven. Se ha criado en el barrio y ahora que lo empieza a petar lleva la fama como algo rutinario. "Hay que seguir con la cotidianeidad", apunta.

"No me gusta vender mi vida personal y al final con las redes parece que va ligado, así que intento separarlo lo más posible", manifiesta el artista. Muchas veces siente presión, su hermano le pide que le meta caña a sus perfiles pero reconoce que es agotador. "Cuando pasas tiempo en la música te das cuenta de que lo quieres separar, vida personal y vida profesional", apunta antes de asegurar que sí se preocupa de contestar a sus seguidores. "Me pongo en ese punto de vista porque a mi también me gustaba", dice.

Algunos de sus temas tienen 11 millones de reproducciones. "Me siento orgulloso porque no lo he buscado", cuenta. En marzo estrenó Otro Rollo, su primer disco, en el que hay una colaboración con Morad entre otros artistas. "Cambié la forma de hacer la música, las bases", dice sobre este proyecto.

Una de las frases de su tema con el Morad habla de la salud mental y la ausencia de ayuda en los barrios más vulnerables. "En nuestro barrio no hay psicólogos, no hay nada, lo que tienes es tu psicólogo mental, tu madre o escribir... Sacarlo con la música o el deporte", explica.

Eso sí, aunque sí se sincera con ella, los temas no se los pone hasta que no los estrena para todo el mundo. "Cuando hay temas que no le gustan me lo dice", cuenta.

Vuelve a ver a Delarue:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.