Yotuel Romero de Orishas, Lorena Castell, Andrea Compton y más en 'yu, no te pierdas nada' (16/12/2019)

¿Harías cualquier cosa por tu madre? Heitor Schiave, un brasileño de 43 años, incluso ha desafiado a una institución gubernamental para ayudar a su progenitora. ¡Con esta locura de noticia ha comenzado el programa Ana Morgade!

Yotuel Romero, el cantante de Orishas, ha venido desde muy lejos para hacer la entrevista... ¿Le habrá petado la pulsera que cuenta los pasos? El artista nos presenta su nuevo tema 'Cuba no se fue de mi', una canción nostálgica sobre los emigrantes y la necesidad de marcharse. "Hicimos esta música con esta esencia cubana, era una canción que deberíamos haber sacado hace mucho. El emigrante, lo primero que hace cuando está fuera, es buscar dónde comprar su comida...2", nos cuenta.

¿Y por qué se ha grabado el vídeo entre París y Cuba? "Llegamos a París en el 97 y el grupo lo hicimos en el 2000, es un grupo parisino pero con esencia cubana", explica. Pero París es muy grande... ¿Dónde se conocieron? "En el metro", cuenta.

Hablamos también de 'Insomnio', otro de los temas de su nuevo disco. ¿Le cuesta a él dormirse? "Cuando me subo a un avión, me tomó una copita de ron y me duermo", bromea. El artista nos cuenta también los problemas que ha tenido para volver a su país a tocar. "Estábamos como medio censurados", explica.

¿Y celebran ellos la Navidad? "En Cuba era el regalo invisible, porque nunca te lo daban", cuenta entre risas. "No existe la Navidad en Cuba, el Papá noel de Cuba ya murió, iba de rojo pero no tanto". ¡La cosa se pone seria!

¡Jugamos con Yotuel de Orishas a Miss Yu Universo! ¿Confucio inventó la confunción? ¡Claro que sí! ¡No a las drogas sí al alcohol!

Lorena Castell se ha olvidado los calcetines navideños... ¿Dónde le va a dejar los regalos Papá Noel?, ¿y de dónde viene esta leyenda? ¡Castell nos descubre el origen de las tradiciones de estas fechas! ¿Y la leyenda de Sinter Clas, el Papá Noel de los Países Bajos?

¡Ventura sale a la calle para su sección habitual! Como no puede hablar con el Presidente de la Federación de Balonmano, ha encontrado a dos chavales por la calle dispuestos a dar un par de declaraciones. ¡Adelante reportaje!

Andrea Compton viene con la sudadera de Perdidos a hablarnos de más series, más temporadas, más películas, más todo. ¿Recuerdas 'Sobrenatural'? ¡Pues tiene capítulos nuevos! "Los que no lo hayan visto y se quieran enganchar ahora, está guay", explica. "¡Exijo que metan Dexter en algún sitio!", pide la youtuber. "Lo necesitamos". También nos habla de 'The Witcher'

Señor Cheeto está aquí para hablarnos de sus cositas de milennials, de gammers y de gamers millenials. ¿El efecto 2000?, ¿el mejor VR que existe? ¡Ana Morgade no entiende nada pero lo intenta!

¡Dos fieras corrupias! Santi Alverú y Urko Vázquez vienen a presentar su show Comedy Fight Club, una batalla de chistes en la que se ponen a caldo... ¡Pero con buen rollito! Diego Fabiano está entre sus filas así que nunca se sabe qué puede pasar..

