PROGRAMA COMPLETO

Edu Aguirre visita yu, No te pierdas nada

¡Viernesito sabrosón en yu con Pantomima Full! En breve empieza el puente y el cuerpo lo sabe, pero antes Rober Bodegas y Alberto Casado reciben en yu, No te pierdas nada a uno de los grandes del periodismo, Edu Aguirre. Nuestro reportero de confianza, iLeoVlogs, se fue a conocer a los protagonistas de La Casa de Papel en la premiere de la última temporada y, cómo no, charlamos con Roi Méndez, un mítico de los afterwork.