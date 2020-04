Itziar Castro, Victoria Martín, Roi Méndez y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (23/04/2020)

¡Miércoles en yu, no te pierdas nada! Seguimos confinados pero las risas que no paren. Hoy charlamos con el rapero argentino Lucho SSJ, las Hormigas saldrán de su hormiguero para hacer de las suyas, Andrea Compton nos pone al día con las series y las pelis, Jaime Caravaca nos dirá los Prejuicios a la Cara y Arkano hace su particular freestyle... ¡Con Bezos desnudándose!