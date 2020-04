Leiva - Bailemos Juntos Hasta Que la Muerte Nos Joda

La fotoperiodista Wilma Lorenzo firma este libro de fotografías que permite conocer el lado más personal del artista a través de una mirada lúcida y sutil. Ante su objetivo se han puesto Joaquín Sabina, los Ferreiro y toda la banda que acompañó a Leiva en su gira 'Monstruos'.

En el prólogo del libro, toda una declaración de intenciones: "No me gusta hacerme fotos, ni que me las hagan". El artista del eterno sombrero empieza reconociendo algo que desmonta dos párrafos después, con el libro ya terminado y listo para publicar. "Supongo que la clave es que la mayor parte de las fotos son robadas. Es una ninja (...) Me conmueve enormemente ver desde sus ojos la mejor gira de mi vida".

Carlos Sadness - Anatomías Íntimas

El universo personal de Carlos Sadness cobra vida propia en este delicioso libro de ilustraciones en el que el artista explora un mundo interior lleno de palabras que más de una vez se han convertido en canción. Sadness dibuja rostros femeninos, planetas, frutas y hasta titula con tipografía propia muchos de los poemas, fragmentos de una vida convertidos en recuerdos compartidos.

Santi Balmes - El Hambre Invisible

El vocalista de Love of Lesbian narra en 'El Hambre Invisible' la búsqueda de la esencia y el equilibro a través de un viaje a la profundidad de sí mismo. Casi autobiográfico, el libro nos presenta a un accidentado músico a punto de replantear su vida, algo que solo conseguirá a través del diálogo consigo mismo.

No es la primera vez que Santi Balmes habla de las diferentes emociones, muchas de ellas contradictorias entre sí. Hace tiempo nos contaba en una entrevista que en una canción cabían "muchas cosas a la vez" y que en Love of Lesbian "somos especialistas en mezclar varias emociones a la vez, como un perfume, perfumistas de emociones".

Andrés Suárez - Más allá de mis Canciones

¿Qué secretos y deseos guardan las canciones? Andrés Suárez relata con prosa poética la intrahistoria que se esconde detrás de algunos de los temas que han marcado su carrera musical. Con ilustraciones de Marta Bellheví, las páginas de este libro nos sumergen en las profundidades del Océano Atlántico que tanto ha inspirado al artista gallego.

Santi Balmes, Carlos Francino o Víctor Manuel relatan, entre otros, las experiencias que han vivido cerca del cantante. Este último escribe: "Cuando Andrés me invitó a cantar con él en Vistalegre yo estaba destrozado por la reciente enfermedad y muerte de mi madre (....) Comencé a ensayar en casa 'Rosa y Manuel' y todo se me iba en lágrimas, y todo profesional sabe que llorando no se puede cantar. Tuve que cantarla muchas veces a solas hasta conseguir interpretarla con él aquella noche".

Pau Donés - 50 Palos

"50 Palos no es una biografía, porque las biografías huelen a muerto". Así de rotundo define Pau Donés el libro donde reflexiona, a veces con humor ácido a veces con melancolía, sobre los éxitos y fracasos que la vida nos pone delante. El líder de Jarabe de Palo revive su infancia a través de fotografías en blanco y negro, se transporta a momentos cumbre, como el rodaje de su exitoso álbum 'Depende' en el 98, o su cena con Celia Cruz en Nueva York.

"La vida es un regalo". Pau Donés habla también de diagnósticos y hospitales, un lugar donde contra todo pronóstico ha hecho amigos. Su radiólogo, Xavier Serres, le repetía: "Uno recibe la muerte en función de cómo ha vivido su vida".

Músicos que se pasaron al papel / Carmen Basanta

Iván Ferreiro - 30 Canciones Para El Tiempo y la Distancia

La periodista musical Arancha Moreno es la autora de la biografía más atípica de Iván Ferreiro. El libro repasa las diferentes etapas del artista; desde su bautismo musical con Los Piratas hasta su debut en solitario en 2005, pasando por el nacimiento de 'Turnedo' con su hermano Amaro bajo el sobrenombre 'As Ferreiro'.

Artistas como Bunbury, Dani Martín, Leiva o Xoel López dan testimonio y ayudan a reconstruir la historia del músico gallego, que a base de tesón, nuevos sonidos y buenas letras ha construido una leyenda que aun no ha dejado de crecer.

James Rhodes - 'Instrumental'

'Instrumental, memorias de música, medicina y locura' es el libro autobiográfico donde el pianista James Rhodes explora el poder balsámico de la música en una infancia marcada por la tragedia y los abusos. Descubrir el Adagio de Bach en un centro psiquiátrico fue la mejor manera de empezar a transformar su desamparo en la energía que le ha llevado a convertirse en el profesional que hoy es.

James Rhodes, que comparte día tras día su devoción por la cultura y gastronomía española en sus redes sociales, ha escrito también 'Playlist. Rebeldes y revolucionarios de la música', una ilustrada introducción a la música clásica donde repasa la influencia que compositores como Bach, Mozart o Beethoven tienen en las tendencias actuales.

Joaquín Sabina - 'Esta boca es mía'

De Joaquín Sabina se ha escrito mucho. Su sensibilidad, su lírica y su picaresca ha despertado la curiosidad de biógrafos, seguidores y analistas culturales que han repasado las diferentes vidas del autor, sus referencias y su evolución musical.

Sin embargo, 'Esta Boca es Mía' recopila los versos más "granujas" de Sabina, muchos publicados en la desaparecida 'Interviú'. Sus poemas son un retrato de la sociedad de la época, una visión descarnada del mundo de la política, la prensa rosa, los toros y el futbol, con el Atlético de Madrid como ferviente debilidad y pasión. Sonetos indiscretos y coplillas retratan el mundo donde habitan personajes tan dispares como Bob Dylan, Mariano Rajoy o Arturo Pérez Reverte.

Patti Smith - 'Poesía Completa'

Patti Smith ha volcado su sensibilidad tanto en la música como en la poesía. La cantautora que definió el movimiento punk rock en los 70 con su primer álbum ('Horses' 1975) escribía poemas mucho antes que canciones y dedicó versos a muchos de sus ídolos. Frida Kahlo o Arthur Rimbaud, con quien estuvo "obsesionada" en su juventud, son algunos de ellos.

'Poesía Completa' recoge, de la mano del escritor Benjamín Prado, algunas de las mejores obras de la cantante y poetisa de aura salvaje y alma eternamente joven.

Nacho Vegas - 'Reanudación de hostilidades'

El poemario de Nacho Vegas 'Reanudación de Hostilidades' esconde el lado más íntimo del cantautor asturiano. Dividido en tres partes, ('Los términos del conflicto', 'La contienda' y 'Capitulación'), Vegas batalla consigo mismo y vacía su revolución personal en unas páginas que hablan de desamor, desencuentros y pérdida.

Vega publicó en 2004 'Política de Hechos Consumados', un libro misceláneo compuesto por relatos, monólogos y poemas.

BONUS TRACK

El Román de Flamenca - La novela del siglo XIII que inspiró 'El Mal Querer' de Rosalía

"Un amigo, Pedro G, me recomendó un libro, 'Flamenca', y lo leí en catalán. El libro cuenta la historia de una mujer que se casa con un hombre, y por celos ese hombre la aprisiona. A partir de ahí, en el libro pasa de todo, hay un triángulo amoroso, se va para otro lado... En mi caso, para el disco, simplemente esta historia me conectó con el título del proyecto. Sí que hay una inspiración en el tema que se presenta en la novela, pero el disco va hacia otro lado, con solo un personaje masculino y uno femenino" . Con estas palabras explicaba Rosalía a sus seguidores de Instagram de dónde había nacido la historia de 'El Mal Querer', el disco de la catalana que ha ganado un Grammy y cuatro Grammys Latinos.

El Román del Flamenca / RRSS

El libro es una novela occitana escrita después de 1287 cuya relevancia reside en el tratamiento de la mujer, a la que muestra en igualdad de condiciones que el hombre. Su inteligencia y sus deseos están al mismo nivel y esto supone un adelanto a su tiempo, lo que provocó que la Iglesia y los poderes tratasen de invisibilizar la obra por relacionarla con el pecado. 'Flamenca' aborda la metamorfosis del amor desde el primer aleteo de mariposas hasta el desarraigo engendrado por la violencia y los celos.