Las Hormigas, Victoria Martín, Roi Méndez y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (15/4/2020)

Hoy 'yu, no te pierdas nada' contamos con el Diario Millenial de Ana Cardo , las ocurrencias de Las Hormigas Juan, Damián y Marron, el hateo de Victoria Martín y las tonterías de Roi Méndez , que nunca sabemos con qué puede sorprendernos.

Conectamos con Las Hormigas Juan, Damián y Marron, que nos cuentan lo que tenían que haber hecho en las vacaciones de Semana Santa... Porque en realidad hacer no han hecho nada, como todo el planeta... ¡Literalmente!

"Pedro Piqueras siempre lleva la camisa muy apretada en el cuello, por eso habla así". ¡Ahora entendemos porqué tiene ese tonito en los informativos!

Hablamos de Bruce Willis y Demi Moore, que a pesar de estar divorciados, están pasando la cuarentena juntos con los tres hijos que tienen en común... ¡Más los novios de dos de ellas! La broma es que el actor parece que tiene novia actualmente así que... ¿Cómo se llevará con su ex? "Cuando todo está bien, estable, es cuando hay que cortar... Es importante guardar el buen recuerdo de una ex", explica Damián.

"Para mi lo más dramático son los novios de las hijas, porque querrán hacerlo con las hijas... ¡Y si los pillan, los pilla el mismísimo Bruce Willis! "Te da a elegir donde prefieres que te pegue, en la cara o en lo huevos".

También comentamos la noticia de un pueblo de Indonesia que ha contratado "fantasmas" para asustar a la gente y que no salieran de casa...

"Eso si lo haces en España... Terminamos todos disfrazados de fantasmas para poder salir a la calle a dar sustos", dicen. "El origen de San Fermín se remonta a la peste negra, soltaban toros para que la gente no saliera de casa". "Asustarse bien es una virtud", dicen.

Y bueno... Menudas anécdotas tienen Las Hormigas con eso de hacerse el muerto en la piscina... "Una vez me tiré a por una novia que tuve, que estaba gastándonos una broma por la noche, y llevaba el móvil encima".

¡Momento de conectar con una joven que tiene el mismo número de citas ahora de cuarentena, que antes! ¡Un total de 0 patatero! Eso sí, citas no... ¡Pero las fichas vuelan! "Me invitan a sitios, la gente está muy sola", dice. Si estás triste... ¡Atento porque hoy en Diario Milenial Ana Cardo nos trae cuentas para alegrarnos el día!

Victoria Martín vuelve con sus lecciones de hateo... Hoy especial milleanials e influencers... ¡Como siempre, vamos!

Nuestra nena ha intentado paliar las consecuencias de la cuarentena adelgazar unos kilos con el ayuno intermitente, una técnica que muchas instagrammmers recomiendan... "El ayuno intermitente es como el hambre en África pero en versión capitalista". "Aguanté 10 minutos sin comer", reconoce. ¡Si es que los viajes a la nevera son el nuevo turismo!

"Otra cosa de la que me estoy dando cuenta es de que nos gustan mucho las cosas rápidas, hay que explicarlo todo rápido porque si no la gente pierde el interés", dice. "¿Cómo no te vas a aburrir si a los 20 segundos pierdes el interés de lo que estás haciendo", se pregunta.

Sergio Bezos nos trae las 'Noticias de Aquí', una nueva sección en la que repasa lo más destacado de las novedades de su patio interior. ¡Con sección meteorológica incluida!

¡Conectamos con el sector gallego de 'yu'! Roi Méndez nos habla de sus lecturas "clásicas" de cuarentena, porque música no escucha... "Yo la hago", bromea.

¡Es el momento de abrir la puerta del misterio! Entramos en el búnker mental de Fox, una persona que no ve necesidad de volver a salir a la calle en lo que le queda de vida. El joven Fox nos trae un nuevo capitulo de la guía de supervivencia a un apocalipsis zombi. ¿Si los árboles se revelan y se comen a la gente, estarías preparado?, ¿qué más especies podrían atacarnos?

