Carolina Yuste y Simbeli visitan yu, No te pierdas nada

Abrimos la ronda de colaboradores de este lunes con Rocío Vidal, a.k.a La Gata de Schrodinguer, que nos viene a desmontar los bulos más difundidos, esos que han llegado incluso a publicarse en los medios de comunicación.

El 3 de diciembre se estrena La Familia Perfecta, una comedia en la que Carolina Yuste trabaja con José Coronado y Belén Rueda. "Yo tuve un flechazo absoluto con Belén, es un ser mágico, es generosa, es compañera... Fue como rodar en casa, en familia, la directora le mete su puntito de corazón y se nota", cuenta la actriz.

La sección de Lorena Castell en yu, No te pierdas nada ha dado lugar a una simpática anécdota que vivió Ana Morgade en su comunidad de vecinos. ¿Un perro muy grande detrás de un coche o una pareja dándose mimitos? ¡Ahora en su comunidad piensan que nuestra presentadora es una voyeur!

Terminamos charlando con la tiktoker @Simbeli_, que triunfa en esta red social con su contenido de humor y parodia. "Hago las chorradas que se me pasan por la cabeza, los chistes malos me inspiran", dice la joven, que reconoce que no consume muchos monólogos ni ve necesariamente stand up comedy. "Simplemente me gusta el humor malo, cuando más malo, mejor", explica.

