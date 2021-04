Laura Floris visita 'yu No te pierdas nada' (17/03/2021)

Le propusieron dibujar a Lady Gaga para una biografía y no se lo pensó. La artista digital Laura Floris no tuvo ninguna duda, al fin y al cabo es dibujante. Lo que le sorprendió es que además le propusiesen escribir sobre la vida de la cantante, pero lo hizo y de ahí nació Born Her Way, su primer libro.

De este trabajo ha hablado en su visita a yu No te pierdas nada, donde ha recordado las trabas que le pusieron a la ganadora del Oscar al principio de su carrera. "Le decían que tenía la nariz muy grande, que ella no valía. Escribió Just Dance para Britney, pero le dijo que no", ha explicado Floris sobre uno de los grandes éxitos de Gaga.

El programa ha contado también con la visita de Las Hormigas, que se han revelado como poetas de WhatsApp. "Tenemos un grupo en el que solo se puede hablar en verso. Para entrar hay que hacer un soneto alejandrino", han contado Marron, Damián y Juan.

El programa ha estado también aderezado con un reportaje callejero de El Cejas y la visita a plató de Sergio Bezos.

