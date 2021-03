Laura Floris, autora de la biografía de Lady Gaga: "Le decían que no valía, escribió 'Just Dance' para Britney Spears"

¡Recibimos a Laura Floris, la autora e ilustradora de la ultima biografía de Lady Gaga , Born Her Way ! La artista nos habla del proceso de creación de la obra, que puso en marcha durante el confinamiento.

El día que le propusieron dibujar a Lady Gaga para hacer una biografía no se lo pensó, ya es que se dedica a la ilustración, pero lo que no se esperaba era que también tuviese que escribir ella el libro, algo que nunca había hecho. "Born Her Way está escrito y dibujado por mí, para todos los fans de Lady Gaga", dice Laura Floris, que además comparte con la cantante las raíces italianas.

"He estado un año investigando y escribiendo sobre esto", explica, antes de añadir que es una gran fan de Lady Gaga desde que era joven.

"Ella escribía canciones para Britney Spears, para las Pussycat Dolls, le decían que tenía la nariz muy grande, que ella no valía. Escribió Just Dance para Britney, pero ella dijo 'no", explica sobre el primer gran éxito musical de Steffani Germanotta, conocida como Lady Gaga en el mundo entero.

"Su etapa favorita es la de Poker Face, cuando se puso peluca. Ella llevaba el pelo negro y le decían que se parecía a Amy Winehouse, por eso se la puso", explica.

Laura Floris se dedicaba al estilismo en programas de televisión y ha dado un cambio radical a su vida con la ilustración. "Estudiaba diseño de moda y no tenía ni idea de dibujar, hasta que quise tener mi propio estilo", cuenta. "Trabajé en Zapeando con Ana Morgade", revela.

"Gracias a las redes sociales empecé a publicar ilustraciones", cuenta sobre este cambio laboral. De hecho, publica TikToks en los que muestra el avance de sus creaciones.

