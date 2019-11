María Isabel y las claves para ligar de Las Hormigas, lo mejor del jueves en 'yu, no te pierdas nada' (14/11/2019)

El reparto de Friends hará un reencuentro para HBO. ¡Alucina! El capítulo podría titularse.... 'El triunfo de bótox'. Pero lo peor no es eso, lo peor es que hacer amigos se complica mucho con la edad. Sí, ese amigo con el que jugabas a la play de pequeños ahora vota a VOX... Asúmelo.

¡Madre mía, madre mía! Que hoy ha venido María Isabel, un auténtico mito de la canción infantil española. La cantante tiene 24 años ya, pero no renuncia a sus orígenes. "Es la canción que me dio a conocer, así que con orgullo, para mi fue lo mejor", nos explica.

La ganadora de Eurojunior ha crecido y aunque el 'Antes Muerta que Sencilla' será un éxito inmortal, la cantante tiene temas nuevos. Hace poco estrenó 'Tu Mirada', con un estilo urbano muy actual mezclado con un aire flamenco que representa las raíces andaluzas de la cantante. Ahora nos presenta 'Flamenkita', un tema muy atrevido.

¿Y qué opina de la gente que la compara con Rosalía? "Ella hace algo muy guay, así que no veo comparación", nos cuenta. Además parece que entre ellas hay muy buen rollo porque María Isabel hizo una cover de un tema suyo y Rosalía lo compartió en sus redes.

Ahora María Isabel es jurado de EuroJunior y eso es mucha responsabilidad. ¿Cómo se le dice que no a un niño? "Es más fácil decir que no a un niño que a una persona mayor, que se lo toma peor. Para los niños es un juego", explica. Y por si fuera poco... L artista está ya confirmada como nueva concursante de Tu Cara Me Suena. "Me encantan los retos, si me tocase Bob Marley me gustaría". ¡Wow!

Fox ha sometido a María Isabel al mítico Hobby Yuser, donde recordamos a otros niños prodigio como Abraham Mateo o... Macaulay Culkin. ¿Era ella una adolescente insoportable por culpa de la fama?

¡Hay que fliparse! Sergio Bezos y María Isabel nos hacen un 'Del 1 al 10' que nos ha dejado loquísimos.

Lorena Castell se viene en plan gurú de la musiquita random y nos habla de 'A Palé', el nuevo éxito de Rosalía que analizamos ya con Joaquín Reyes. Ese entrecejo, esos bailes... "Yo es que con una ceja, gano", asegura Morgade.

Diego Fabiano sale a la calle para, un día más, intentar hacer algún amigo. ¿Lo conseguirá? Si es que... ¿Quién no quiere ser amigo de Brad Pitt?

¡Tres personas que corren que se las pelan, que brillan más que las uñas de Rosalía! Juan, Damián y Marron, las Hormigas, se vienen a 'yu' a hacer unos chistecitos con su sección 'emosido engañado', en la que hoy nos enseñan a ligar por Instagram... Porque Tinder está desfasado ya. "El caballo de Bertín Osborne se llama Tinder"

Recuerda 'yu, no te pierdas nada' de 14 a 16h de lunes a viernes en Europa FM.