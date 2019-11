Rosalía estrena 'A Palé', su canción más experimental

¿Cuántas canciones tiene Rosalía guardadas en la recámara? A pesar de la existencia de 'Lo Presiento', 'De Madrugá' y 'Como Ali', temas que la cantante interpretó en la gira 'El Mal Querer' pero que todavía no ha estrenado, Rosalía ha sorprendido a sus adeptos con el lanzamiento de la hasta ahora desconocida 'A Palé', un nuevo tema bajo la producción de Pablo Díaz Reixa, El Guincho.

Comienza la 'spicy season'. Rosalía inaugura la 'temporada picante' con 'A Palé', un tema más experimental en el que mezcla las palmas con los ritmos tribales. Aunque no está confirmado si se trata de un buzz single o de la primera pista de un nuevo álbum, la cantante ha mentado varias veces en sus redes sociales el concepto 'spicy season' acompañado del emoji de la guindilla. 🌶️

'A Palé' presenta la voz de Rosalía mucho más vibrante, con un tono amenazador e intimidante que contrasta con la juventud de una artista tan ambiciosa como talentosa.

"Mírame esta roca como brilla,

me dejo el Saint Laurent en la mejilla,

si quieres hablarme siéntate en la silla"

La cantante vuelve a repetir la fórmula que ya le ha funcionado otras veces, como fue con el estreno del EP 'Fucking Money Man'. El lanzamiento simultáneo de tema y videoclip refuerza la idea de música como concepto artístico más allá del sonido. La apuesta de Rosalía cobra fuerza a través del vestuario, joyas, gestos -como el movimiento de coleta- y coreografía, símbolos que encierran pedacitos de su personalidad y que proporcionan sentido e identidad a todo su trabajo.

EL EMBRUJO DE ROSALÍA

Quedan unos meses para cerrar el 2019, un año en el que Rosalía ha copado portadas, titulares y se ha situado en lo más alto de las listas de reproducción. Después de conseguir 2 Grammy Latinos por 'Malamente', la cantante se ha convertido en la primera española en ganar dos MTV Video Music Awards, gracias a su colaboración con J Balvin en 'Con Altura', tema que también le ha valido para llevarse un MTV EMA hace unos días en Sevilla.

Periódicos de gran tirada como The New York Times o la lista Pitchfork, la más importante de EEUU, han elogiado las cualidades de la cantante de 16 años, una "voz sobrenatural" que ha llevado su particular visión del flamenco a la cima del éxito.