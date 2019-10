Abraham Mateo y Sofía Reyes, crónica de una ruptura anunciada en su nueva colaboración '¿Qué ha pasao?'

Cuanto más alto subes más dolorosa es la caída así que que no se lamenten Abraham Mateo y Sofía Reyes por su ficticia ruptura. Los amores adolescentes no suelen durar demasiado así que no hace falta darle tantas vueltas como los artistas en su nuevo videoclip, donde reflexionan sobre los problemas que les han llevado a terminar la relación.

Con una base latina de lo más actual, los artistas también reflexionan sobre las redes sociales y lo felices que parecen todos en ese mundo de mentira:

Si esa foto no dice la verdad de ti

Cambiaste tan de repente

Pa’ impresionar a la gente

Y ahora que estoy ausente

Dime, ¿qué se siente?