Miki Núñez visita yu, No te pierdas nada

yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

¿Tom Holland who? El "novio de Zendaya" ha estado en España presentando su película Uncharted y quién mejor para charlar con él que nuestro iLeoVlogs, que se ha pasado por la premiere y le ha metido el micro de yu a famosetes como Cristina Castaño, Ricky Merino y hasta el mismísimo Marcelo, que le ha asegurado que estaría encantado de protagonizar una película de acción.

Miki Núñez le canta al amor de colegio en 10 minutos, una canción llena de energía con la que comienza una nueva etapa musical. Los Pantomima Full charlan con el cantante, que es más majo que las pesetas, en yu, No te pierdas nada. "No he sacado mucha música por la pandemia y porque hemos estado haciendo conciertos grandes", dice el artista.

Seguimos con Maya Pixelskaya, que nos trae una lista de videojuegos curiosos y casi gratuitos con los que disfrutar online. iLeoVlogs, el nuevo mejor amigo de Tom Holland, se ha unido a la mesa porque siempre tiene algo que decir.

Terminamos con un auténtico fanático del amor, una de esas personas que ya tiene todo preparado para el San Valentín de este domingo. Cualquier parecido con Alberto Casado es pura coincidencia, juramos.

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.