Paloma Bloyd, Errecé, Arkano, Kapo013, Fox y mucho más en 'yu No te pierdas nada' (24/02/2021)

ERRECÉ Y EL CURRO

Dicen que ir y volver del trabajo tiene un efecto positivo en los empleados, pero Errecé no lo tiene nada claro, así que el rapero sale a la calle a preguntar cómo se siente la gente en este paseo. ¿Qué medios de transporte usan?, ¿teletrabajan?, ¿y lo llevan bien?

PALOMA BLOYD, ACTRIZ

¡Recibimos a Paloma Bloyd! La actriz de 'Cuéntame Cómo Pasó' nos habla de su personaje, la trama y los próximos proyectos que tiene entre manos.

Paloma Bloyd en 'Cuéntame Como Pasó' es Deborah, una informática de IBM que representa un poco la globalización de cuando llegaron los British a España. "Es la mujer de Pablo y hemos tenido un bebé, y nos vamos encontrando con conflictos, como la conciliación", explica.

Ahora la serie ha llegado a 2020 para contar cómo ha vivido la familia Alcántara la pandemia. "Lo de Cuéntame es muy fuerte. Para los guionistas era muy importante contar este momento. Cuando sucedió la cuarentena reescribieron todo, salían los aplausos de las 8 de la tarde", asegura la actriz, de la que sí que no sabemos si su personaje llegará a 2020. ¿Se la liará Tony? "Es muy como su padre, le gustan las mujeres", adelanta.

Algo que también nos ha dejado muy en shock es la procedencia de la actriz. "Mi padre era de Chicago y mi madre de Gijón, me he criado entre los dos países", cuenta. ¿En qué idioma sueña? "En Spanglish", asegura. "Hago mezclas". ¿Y cuál cree que es la gran diferencia entre EEUU y España? "Quizás el catering en las producciones americanas... Hay más presupuesto".

Terminamos con Mister Jagger y el mítico juego "la bola y las monedas". ¿Qué tal se le dan a Paloma los videojuegos? ¡La ponemos a prueba!

KAPO013, JUEZ DE FREESTYLE Y LAS TENDENCIAS

Presenta, comenta, juzga... ¡Hablamos con Kapo013! El joven acaba de anunciar su retirada de la FMS, pero nos cuenta que entró como juez en 2013 porque fue de los primeros que quiso retirarse de las competiciones. "Cuando me fui todos los jueces eran raperos, no competidores", explica. "La gente no me ve como el malo pero de vez en cuando te toca".

Kapo inaugura nueva sección en yu donde valorará las tendencias de última hora. La nueva música de C. Tangana, la separación de Daft Punk...

FOX Y 'POR UN BIZUM'

Fox sale a la calle a preguntar... ¿Qué es mejor, La isla de las tensiones o Las Islas Caimán? Una semana más, Fox nos trae el mejor concurso de la radio difusión mundial.

ARKANO, EMBAJADOR DE YOUTH4GOOD

¡Hablamos de uno de los objetivos de las naciones unidas! Las ciudades seguras y sostenibles. Arkano se sienta en el parquecito de yu junto a Elisa y Beatriz para hablar de cómo podemos ayudar a mejorar las ciudades

