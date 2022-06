Eva González visita yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

Después de un breve repasito a las yuNews del día de la mano de Ana Morgade y Valeria Ros, charlamos con Esperansa Grasia, que por suerte nunca viene sola. Juanjo, Consuelo y Ashley la han acompañado en el AVE... Y no sabéis el jaleo que se ha montado. Atentos.

La presentadora de La Voz Kids. Eva González es como la reina midas... ¡Programa que toca, programa que lo peta! Charlamos con ella. "Las audiencias no me vuelven loca, sí lo miro pero no me vuelvo loca, estoy muy tranquila de hacer un programa en el que lo doy todo. Lo puedes ver con tu familia, es un programa blanco, musical... Para mi hacemos un formatazo", cuenta la presentadora, que se hizo conocida a raíz de su coronación como Miss España en 2003.

Seguimos con Lorena Castell, nuestra reina random, que este jueves trae actualidad musical fresquita para que actualices tu playlist y dejes de escuchar siempre la misma música en bucle. ¡Dale!

Terminamos con Inés Bárcenas, nuestra psicóloga de cabecera, con la que hoy indagamos en el TOC y sus señales. Muchos de los que lo padecen ni siquiera lo saben, no están diagnosticados, así que muy atentos. Nunca está de más aprender de uno mismo.

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.