Raúl Pérez, Joaquín Reyes como Mariah Carey y más en 'yu, no te pierdas nada' (23/12/2019)

¡Ayayayayayay que ya casi es Navidad! Hoy hacemos la previa de Nochebuena en 'yu,no te pierdas nada' con Ana Morgade e Iñaki Urrutia, que reciben al inigualable imitador y humorista Raúl Peréz . También se vienen Maya Pixelskaya , Ventura , Joaquín Reyes y Andrea Compton . ¿Te ha tocado la Lotería? ¡A nosotros no, así que... Toca currar!

Raúl Pérez en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

¡El terror del amigo invisible te va a alcanzar! Igual en el trabajo no, pero en el club de yoga sí... O con la pandilla de las pachangas de fútbol... Nadie se libra. ¡Suerte en el bazar chino!

-morgade

¡Se viene programón! Normal, tenemos aquí al imitador Raúl Pérez y aunque solo es un invitado... ¡Parecen 20! El humorista puede convertirse en Rajoy, Pedrerol, Ferreras, Echenique... ¡Seguro que en la cena de Nochebuena le piden que las haga todas! ¡Eso sí que es una sobremesa!

El humorista aprovecha para hablarnos de 'Raulidad virtual', una obra de teatro en la que hace magia, cameos... En fin, ¡El Circo del Sol! La última función del año será el día 27. ¿Y cómo es eso de que Manuela ha abandonado a Errejón?, ¿se han dejado de seguir en Instagram?

Además, Morgade ha soltado un spoiler que Raúl no quería decir, pero... ¡Tarde! El humorista será la voz de Aznar en una nueva película sobre el expresidente. ¿Y qué cosas locas ha hecho poniendo voces?, ¿alguna vez ha hecho una buena gamberrada? "Una vez reservé cena en un restaurante poniendo la voz de Pedro Piqueras", cuenta. "Pero lo hice delante de él porque Pedro es una persona muy normal, no dice 'apocalíptico' todo el rato", bromea.

Los miembros del equipo juegan a ver qué tal se les dan las imitaciones... ¿Bezos como Iker Jiménez?, ¿Ventura como Mariano Rajoy? ¡Todo esto más la entrevista en el suelo, esa que nunca sabemos cómo puede terminar! "Sacamos una imitación de Rita Barberá en Late Motiv y a la noche siguiente se murió", desvela. ¡A-lu-cina!

¡Bravo, yuhu! Joaquín Reyes tiene 'humildat' y viene a trabajar después de que le hayan tocado 20 eurazos en la Lotería. ¡Claro que sí! Hoy Joaquín Reyes nos ilumina con la presencia de Mariah Carey, una artista que todas las navidades vuelve a primera línea con su clásico 'All i Want For Christmas'... ¿Un villancico inmortal?

"Yo estoy hibernando desde el día 1 hasta principios de diciembre, ahora estoy recién descongelada", cuenta Mariah. ¡25 añazos tiene el 'All I Want For Christmas' y sigue sonando! ¿Y qué plan tiene la artista para Nochebuena? "Tengo una yinkana montada, en mi salón nieva, hay temporal", cuenta. "Uno de mis chiquillos se perdió el año pasado, a ver si aparece cuando dehiele", explica.

Y de su enemistad con Ariana Grande... ¿Qué piensa ahora? Han pasado muchos años pero... ¿Se siguen odiando?, ¿ha llegado el momento de la reconciliación? ¡Lo descubrimos!

Ventura baja a buscar un premiado de Lotería para saber qué haría con el dinero... ¿Lo conseguirá? ¡Lo importante es ser rico en el amor!

Maya Pixelskaya nos trae las novedades gamers, esos juegos ideales para viciarte estos días que tienes libres en Navidad. ¡Deja de socializar y únete a su secta!

¡Atención muchachada! Andrea Compton nos trae cositas para pasar las Navidades cobijados entre mantas, cojines y muchas series. Love Actually y El Grinch son grandes clásicos que no pueden faltar, pero hay novedades, como 'Claus', algo parecido a "cadena de favores" que cuenta la historia de los orígenes de Santa.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.