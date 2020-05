Robledo, JJ Vaquero, Lorena Castell, Arkano y más en 'yu, no te pierdas nada' (14/05/2020)

Personas con dinero gritando 'libertad, libertad'... ¡Y sin mascarilla! Lo que pasó ayer en el barrio de Salamanca de Madrid nos ha dejado locos...

Empezamos la sección de una colaboradora que irradia luz... ¡Lorena Castell nos trae novedades musicales que están dando mucho que hablar en las redes!

¡Chayo Mohedano, pillada plagiado la portada de un conocido disco! La cantante ha sido acusada de copiar al fotógrafo Anton Corbijn en una creación para la portada del disco 'Violator' de Depeche Mode. El propio Corbijn le comentó en la fotografía de su nuevo tema 'Rosa de febrero' y le puso 'qué original'... ¡No le ha quedado otro remedio que borrarla!

Chayo Mohedano ni siquiera ha intentado defenderse de las acusaciones de plagio.

Los que también están haciendo temas muy guays son Justin Bieber y Ariana Grande, que acaban de estrenar su colaboración 'Stuck With U'. "Cantaron juntos en el Coachella del año pasado".

También comentamos la espectacular colección de zapatillas que tiene J Balvin. "A ver qué haces con tantas zapatillas si no puedes salir de casa". Además no podemos evitar comentar la transformación de Adele, que además de haber conseguido una figura espectacular, ha ganado en salud. "Ahora lleva una alimentación super healthy, ha salido su entrenador a hablar en su favor por las críticas y acusaciones de gordofobia".

Un día mas, Ana Cardo nos trae lo mejor de las redes en su Diario Millenial. Los memes intensitos son el nuevo 'mr Wonderfull'... ¡Atentos!

¡Conetamos con Robledo, que está en Madrid y a este paso no sale de la fase 0! El cantante ha revolucionado las redes con su nuevo tema 'Dime BBSITA' junto a Alex Martini, su productor.

"Teníamos pensado grabar un videoclip antes del confinamiento, y como no nos pusimos de acuerdo y luego vino todo esto, decidimos hacerlo rollo videollamada", nos cuenta. ¡Tiene 7 millones de views en solo un mes! "Es una locura, no me lo creo, tiene en Spotify casi 11 millones y eso no entra en mi cabeza".

Y cuando lo escuche en una discoteca o en un bar... ¿Se quitará la camiseta y se subirá a la barra de la emoción? "Sí, sí, yo me emociono". "Voy practicando con la pared para perrear cuando salgamos", reconoce.

Ana Mena y Omar Montes salen en el videoclip... ¿Cómo contactó con ellos? "Es gente con la que tengo confianza, salen personas que no conozco pero son amigos de mi productor, la gente que sale es de trato, estoy super agradecido". "Omar Montes me mandó una foto picha, y luego otro recién levantado, tirado en la cama".

Robledo se hizo conocido por las Batallas de Gallos de Red Bull. ¿Lo echa de menos? "Sí, claro que hecho de menos las batallas, es algo que ha formado parte de mi vida y lo llevo dentro. Si vuelvo será como juez, como competidor ya no".

JJ Vaquero ha irrumpido en Tik Tok... ¡Y ahora los jóvenes quieren volver a Tuenti! El humorista

¡Conectamos con Arkano! El rapero nos trae la segunda edición de 'habilidades de cuarentena', donde descubre los talentos ocultos que han salido a la luz durante el confinamiento. ¡Su madre ha adiestrado a su perro!

¡Momento de concursar con Iñaki Urrutia! Lorena Castell se une al equipo para jugar al talent favorito de los yusers.

