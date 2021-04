Tax Down, la app que simplifica la declaración de la renta y se asegura de que ahorres lo máximo posible // PEXELS

Comienza la campaña de la renta 2020 y Tax Down lo hace un poco más fácil. Con esta plataforma online podrás simular tu declaración de manera gratuita o presentarla con la ayuda de un experto fiscal por 35 euros.

El 7 de abril comienza la campaña de la Declaración de la Renta 2021 —correspondiente al ejercicio 2020— en formato online. Se prolongará hasta el 30 de junio. Para los trámites por teléfono o presenciales, los plazos arranca el 6 de mayo y el 2 de junio, respectivamente. En un año marcado por la pandemia de la covid-19, los expertos recomiendan prestar más atención que nunca a los borradores de la declaración, sobre todo si estás dentro de los cuatro millones de españoles que se vieron afectados por un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) durante 2020.

"El ERTE va a repercutir de manera importante en su resultado fiscal al contar el SEPE como un segundo pagador”, explica Álvaro Falcones, cofundador —junto a Joaquín Fernández y Enrique García— de TaxDown, una plataforma digital que ayuda al contribuyente a realizar su declaración de la renta de “una manera fácil y efectiva”.

TaxDown nació hace dos años con el objetivo de convertir “el tedioso proceso” de presentar la declaración de la renta en un trámite sencillo y rápido, y que además permite al contribuyente asegurarse de que se le aplican todas las deducciones fiscales posibles.

La plataforma online cuenta con el respaldo de la Agencia Tributaria, con la que también se puede realizar la declaración por internet. La diferencia entre ambas es que el proceso es más simple con la primera y ésta además tiene mayor capacidad para detectar y aplicar las deducciones fiscales autonómicas —el sistema telemático de la Agencia Tributaria únicamente lo hace con las estatales—.

¿Cómo funciona TaxDown?

TaxDown es un gestor digital en versión web y móvil (tanto para Android como para iOS), disponible para los contribuyentes de toda España a excepción de País Vasco y Navarra, donde este procedimiento fiscal es diferente.

Para acceder a esta plataforma tan solo hay que registrarse a través de cualquiera de los métodos tradicionales de la Agencia Tributaria (casilla 505 del ejercicio anterior o mediante Cl@ave PIN de Hacienda, por ejemplo). TaxDown aplica el mismo uso y tratamiento de datos que el organismo tributario español, es decir, que la información del contribuyente queda totalmente protegida y encriptada, no se utiliza para ningún fin que no sea la declaración de la renta, y no se vende y comparte a terceros.

Una vez dentro de la plataforma, entra en juego el pilar de este proyecto, un algoritmo inteligente bautizado como Rita que, a partir de la información proporcionada por la Agencia Tributaria y una serie de preguntas, se asegura de contemplar todas las posibles deducciones fiscales de las que se puede beneficiar el contribuyente.

"Son en torno a unas nueve preguntas, aunque depende de cada caso", aclara el cofundador de TaxDown. “Precisamente al ser un algoritmo inteligente, Rita sabe determinar, según mi perfil, a qué tipo de deducciones me puedo acoger, simplificando el proceso. Por ejemplo, sabe que soy un hombre, por eso no me va a plantear una deducción fiscal por maternidad; sin embargo, con la información personal de que soy un hombre menor de 35 años que vive de alquiler en la Comunidad de Madrid, sí contempla el descuento por arrendamiento”, explica Falcones.

Hay más de 260 deducciones aplicables en la declaración de la renta. El ranking de CCAA con mayores deducciones fiscales lo encabezan Canarias, Castilla y León y Galicia

Tras aplicar las deducciones correspondientes, tanto estatales como autonómicas, se recalcula el borrador de la declaración y se compara con el resultado que el usuario obtendría a través del programa de Hacienda. “Hay más de 260 deducciones aplicables en la declaración de la renta, un altísimo porcentaje de españoles desconoce que tiene derecho a muchas de ellas”, apunta Falcones, y añade que la mayoría de estas deducciones proceden de las comunidades autónomas y varían dependiendo de cada una. El ranking de CCAA con mayores deducciones fiscales lo encabezan Canarias, Castilla y León y Galicia, mientras que en el extremo contrario las regiones con menos tipos diferentes de deducciones son Castilla y León, Cataluña y Murcia.

Hasta aquí el proceso es totalmente gratuito y el contribuyente puede presentar él mismo su declaración de la renta con el borrador obtenido de Tax Down. Este servicio es el que ofrece el Plan Básico. Sin embargo, para este año, la plataforma ha creado el Plan Pro (por 35 euros por ejercicio ), al que se puede acceder también desde el inicio del proceso y con el que se obtiene un asesoramiento personalizado durante toda la declaración por parte de un experto fiscal, presentación segura ante la Agencia Tributaria y revisiones ilimitadas después de su presentación y hasta que finalice el periodo de reclamaciones del organismo tributario el 31 de diciembre de 2021.