Instagram: ¿cómo ver exclusivamente posts de las personas que sigues?

Te interesa Instagram sufre una caída a nivel mundial

Instagram ha emprendido un nuevo sendero para adaptarse a las necesidad de sus clientes y destacar frente a sus competidores directos. Para ello, ha comenzado un nuevo proceso de actualización bastante complejo que le ha llevado a parecerse bastante a TikTok.

El cambio principal que la app está ultimando es cambiar el algoritmo para priorizar los videos de personas a las que los usuarios no siguen frente a los post de aquellos a los que sí siguen. Por ello, muchos se han quejado de esta estrategia, ya que para ellos, se está tratando de "convertir Instagram en TikTok".

A pesar de estas críticas, el responsable de Instagram, Adam Mosseri, ha admitido que esta estrategia es real y ha defendido que el futuro de su app son los vídeos: "Debo ser honesto. Creo que cada vez más Instagram se convertirá en videos con el tiempo... Si miras lo que la gente comparte en Instagram , eso está cambiando con el tiempo. Si observas lo que le gusta, consume y ve, también está cambiando cada vez más a los videos".

Instagram reconoce que el futuro son los vídeos

El principal problema que ponen los usuarios es que están hartos de ver contenido de personas a las que no siguen. Frente a esto, Mosseri ha apoyado esta estrategia, aunque se ha abierto a mejoras: "Las recomendaciones son publicaciones en tu feed de cuentas que no sigues. La idea es ayudarte a descubrir cosas nuevas e interesantes en Instagram que tal vez ni siquiera sepas que existen. Estás viendo cosas en tu feed que no te interesan, eso significa que estamos haciendo un mal trabajo en la clasificación. Y tenemos que mejorar".

Incluso se ha lanzado en redes sociales una campaña que pretende revertir esto: "Deja de intentar ser TikTok. Solo quiero ver lindas fotos de mis amigos. Atentamente, todos", dice la publicación que se está difundiendo. Ha ganado muchísima popularidad y personajes públicos de la talla de Kim Kardashian o Kylie Jenner han compartido.

Trucos para ver en Instagram solo publicaciones de los que sigues

Ahora bien, ¿sabías que hay varios trucos para solo ver en tu feed el contenido de las personas a las que sigues? Recogemos aquí algunas de las formas para cambiar el algoritmo de Instagram.

Posponer publicaciones sugeridas

La primera de las formas es la más sencilla: posponer las publicaciones sugeridas. Es decir, se trata de clicar en la 'X' que aparece en la parte superior derecha de cada post sugerido que salga y darle a 'no me interesa'.

A continuación se mostrará un menú de opciones y hay que apretar en 'posponer todas las publicaciones sugeridas en el feed durante 30 días'. Sin embargo, el principal problema es que con este truco solo se detienen durante un mes.

Cambiar al modo de Favoritos

Instagram ha actualizado su app y ha introducido un cambio muy interesante. Desde el 5 de enero, hay varios modos para usarla: Normal, Favoritos y Siguiendo.

Para cambiarlo, solo se debe ir al botón que aparece en la parte superior izquierda de la página de inicio. Ahí, se selecciona 'Favoritos' y se tienen que elegir las cuentas que se quieran ver de forma prioritaria. De esta forma, en la parte superior del feed aparecerán estas publicaciones.

Cambiar al modo de Siguiendo

Si no se quiere utilizar el modo Normal ni el Favoritos, hay una tercera opción que ofrece precisamente lo que la mayoría de usuarios están pidiendo: el modo Siguiendo. En este caso, se ven posts de forma cronológica y exclusivamente de las personas a las que sigues.

Hay que hacer el cambio de la misma forma: clicar en el botón superior izquierdo del menú de inicio y seleccionar Siguiendo.

¿Qué hacer si no aparece la opción de cambiar modo?

Desde el 23 de marzo, todas las cuentas de Instagram deberían tener acceso a este botón para cambiar el modo de uso, sin embargo, hay algunos usuarios que se han quejado de no tenerlo.

Si una persona se percata de que le ha sucedido esto, lo primero es salir de la app y reiniciarla.

En el caso de que no se solucione, se debe verificar que la aplicación esté actualizada, ya que solamente se encuentra en la última versión.