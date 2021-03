Así es 'NewNew', la app donde los influencers ganan dinero por hacer lo que deciden sus seguidores

El mundo de las redes sociales ha ido un paso más allá con NewNew, una aplicación en la que los influencers cobran por hacer lo que dicen sus seguidores.

El mecanismo es muy sencillo, el influencer plantea una situación a resolver con dos opciones a través de una encuesta. Los usuarios escogen previo pago una de estas opciones y el creador debe realizar lo que haya escogido la mayoría de los usuarios.

Una plataforma que está generando mucha polémica ya que los creadores de contenido pasan a convertirse en marionetas de sus propios followers. "Estamos construyendo una economía de la atención en la que puedes comprar momentos de la vida de una persona, y ahora llevamos esto más allá al permitir y habilitar a la gente que controle esos momentos", ha declarado Courtne Smith, creadora de NewNew, a The New York Times.

NewNew apareció a finales de 2020 con el objetivo de plantear encuestas sobre intereses para crear comunidades, pero rápidamente llamó la atención la opción de monetización y es en la dirección hacia donde está creciendo la plataforma. Por el momento, solo está disponible para iOS y algunos influencers ya la están probando en TikTok o Youtube.

Según Smith, esta app no solo sirve para que los influencers ganen dinero, ya que cualquier persona puede monetizar sus encuestas. Su creadora asegura que "siempre hay alguien ahí fuera que encontrará tu vida lo suficientemente interesante como para pagar".

Cameo o Pearpop, otras apps para interactuar con famosos

NewNew llega tras el éxito de otras aplicaciones como Cameo, donde puedes conseguir que un famoso te grabe un vídeo personalizado e incluso haga una videollamada contigo a través de Zoom. En su amplio catálogo, encontramos a caras tan conocidas como Caitlyn Jenner, el boxeador Floyd Mayweather, Chuck Norris o actores de series tan conocidas como The Office o This is us. Y los precios oscilan entre los 25 euros por un mensaje pregrabado hasta más de 2.000 por una videollamada.

Funcionamiento similar al de Pearpop, en la que los famosos escogen cuál es el precio de sus mensajes en vídeo.