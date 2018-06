Rayden inaugura la primera edición del Festival Indie We Love Sunset

El próximo 21 de julio Tarifa acogerá la primera edición del We Love Sunset Festival . Rayden es el cabeza de cartel del evento, donde también actuarán Full, Ángel Stanich, Tu Otra Bonita, The Royal Flash y Nocturnos. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Wegow y las 500 primeras serán con descuento.

We Love Sunset Festival / Agencias

Tarifa será escenario el próximo 21 de julio de la primera edición del Festival Indie We Love Sunset. Este evento, que se celebrará en el Estadio Municipal Antonio López de la ciudad gaditana, se suma a la ruta andaluza de festivales, con más de diez horas de música en directo, seis conciertos y dos sesiones dj.

Un cartel con artistas de primer nivel como Rayden, que ofrece en Tarifa su único concierto en Cádiz; la banda sevillana Full, que presenta su segundo disco, o el cantautor Angel Stanich. Tu Otra Bonita con su nuevo trabajo ¿Verdad o atrevimiento?; el fabuloso directo de The Royal Flash y el rock indie de Nocturnos, completan la oferta de la primera edición del Festival que revolucionará Tarifa este verano.

We Love Sunset Festival comenzará a las 16:30 horas, de la mano de la dj Hard Candy, y culminará pasadas las dos de la madrugada con la sesión diseñada por el madrileño Alberto Mozota. Una jornada única, en un espacio con los mejores atardeceres del verano, que se convertirá en cita imprescindible para los amantes de la música, la naturaleza y el deporte. "We Love Sunset Festival nace con la vocación de acercar Tarifa a nuevos públicos y ofrecer una propuesta musical diferente. Es nuestra primera edición y esto supone un reto increíble, pero ilusionante. Invitamos a todo el mundo a que nos acompañe en el nacimiento de un festival diferente, en una ciudad idílica y mágica como Tarifa" ha señalado Alberto Mozota, promotor de We Love Sunset Festival.

Las entradas ya se pueden adquirir a través de la plataforma Wegow, con distintas opciones: entradas regulares, abonos VIP y Fila Cero. La entrada VIP de We Love Sunset Festival incluye parking exclusivo, acceso prioritario al recinto, zona exclusiva, aforo limitado, acceso 1ª linea escenario prioritaria y reservada, barra privada y entrada al After party. Las primeras 500 entradas tendrán un precio especial en la plataforma y en la web del festival.