Ed Sheeran confiesa su presión para adelgazar: “Todo el tiempo comparaba mi cuerpo con el de Justin Bieber”

Ed Sheeran está disfrutando de una etapa inmejorable. Su álbum Divide ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo, algo completamente excepcional en la época streaming; y en el terreno personal está de lo más enamorado de su chica Cherry Seaborn, con quien ha anunciado su compromiso.

Pero un tiempo atrás no todo fue tan fácil para el británico, ya que cuando empezó a ser conocido empezó a sentir la presión por su físico hasta convertirse en una obsesión. Así lo ha confesado en una extensa entrevista con su amigo y también músico George Ezra, que acaba de lanzar un podcast llamado George Ezra & Friends que se puede descargar de forma gratuita.

En la entrevista, Ed explica que se comparaba con otros jóvenes artistas como Justin Bieber o los chicos de One Direction: "Reconozco que durante un tiempo me decía a mí mismo: 'Mira a esos chicos que son tan fotogénicos y tienen esos abdominales', creo que debería parecerme un poco más a ellos".

Una reflexión que le llevó a pensar que el éxito o el fracaso de un músico está relacionado con su físico, algo que afortunadamente en su caso no ha sido así: "Poco después me pregunté a mí mismo: '¿Debería preocuparme si estoy gordo o no lo estoy?' Hasta ahora nadie ha comprado mis discos por mi físico o de si visto de una manera o de otra. Y la verdad es que nunca tuve inseguridades de este tipo antes de convertirme en cantante. No me importaba tener barriga o ser pelirrojo, ni ponerme ropa cómoda y barata".