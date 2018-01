Trollean la página de Wikipedia de Mónica Naranjo para recordar “que nunca lloró"

Tras el revuelo que ha habido estos días por la valoración de Mónica Naranjo a Aitana, en la que le explicaba que no lloró cuando tuvo que irse a México con la edad de la concursante . Ahora las páginas de Wikipedia de la intérprete de Sobreviviré , tanto en inglés como en castellano, han sido modificadas para recordar que "nunca lloró".

En la última gala de Operación Triunfo destacó la curiosa valoración de Mónica Naranjo a Aitana, con la que le decía que estaba nominada aunque finalmente fue salvada por sus compañeros.

En su evaluación, Mónica le dijo una frase a la joven catalana que ha dado mucho juego en redes sociales: "Yo a tu edad, con 18 años, me fui a México sola. Con una mano delante y otra detrás sin saber que iba a pasar con mi vida. Y no lloré, Aitana, no lloré". Inmediatamente Twitter se llenó de ingeniosos mensajes que utilizaban la coletilla de Mónica Naranjo para lanzar falsas declaraciones suyas de lo más inverosímiles:

Estos son solo una muestra de todo el revuelo que se ha creado estos días, del que la propia Naranjo se ha pronunciado diciendo que seguirá haciendo lo que le salga "de la patatona", creando el hashtag #OleMiPatatona

Pero su patatona no ha impedido que los usuarios continúen haciendo de las suyas. La última ha sido editar las páginas de Wikipedia de la cantante, tanto en inglés como en castellano, añadiendo en su biografia cuando explica que se fue a México que, efectivamente, no lloró.