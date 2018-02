Eminem y Ed Sheeran graban un falso documental lleno de violencia doméstica para ‘River’

Revival está repleto de colaboraciones con artistas de primer nivel que han hecho que este comeback fuese aún más esperado. Beyoncé, Alicia Keys, Pink o Ed Sheeran son algunos de los artistas que podemos encontrar en el último álbum de Eminem.

Precisamente River, la colaboración con el británico, es el tema del que acaba de estrenar videoclip, del que algún fragmento adelantó en las redes sociales. El rapero ha grabado un falso documental en el que también aparece Ed Sheeran en el que vemos una relación llena de discusiones y gritos, algo muy recurrente en los vídeos de Marshall Maters.

Habitaciones destrozadas, una pareja gritándose y escenas cantando bajo la lluvia en la oscuridad nos recuerda en algunos momentos a otros vídeos icónicos de Eminem como I Love The Way You Live, su famosa colaboración con Rihanna.

River se ha convertido en todo un éxito en streaming, con casi 200 millones de reproducciones en Spotify, y está triunfando en las listas de ventas británicas, donde consiguió el número 1; mientras que en Estados Unidos natal no consiguió colarse en el Top 10 y ahora se encuentra en descenso.