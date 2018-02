Entra en el juego 'Azukita' de la mano de Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz y Elvis Crespo

¿Creías que no podías bailar zumba con una base electrónica de EDM? ¡Entonces no has visto el videoclip de 'Azukita'! La super colaboración de Steve AokiSteve Aoki con Daddy Yankee, Elvis Crespo y Play-N-Skillz.

La canción, que se lanzó el pasado 2 de febrero, ya cuenta con videoclip oficial dirigido por Tyler Dunning Evans. Rodado entre Las Vegas y Miami, vemos a Steve Aoki y Daddy Yankee como se ponen unas gafas de realidad virtual para entra en el juego de Azukita, en el que varios grupos compiten bailando zumba.

Daddy Yankee ha explicado en una entrevista para People que está muy contento con esta colaboración: "Ha sido súper genial. Steve Aoki es muy creativo", y explica "Play-N-Skillz y yo teníamos la pista, se la enviamos a Aoki, y cuando nos devolvió la canción y la escuchamos, sabíamos que tenía una canción especial".

¿Preparado para aprenderte el baile del verano?