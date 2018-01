Un fan de 22 años sube a tocar con los Foo Fighters y Dave Grohl le gasta una broma

Bruno Mars arrasó en la última edición de los Grammy celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York llevándose las 6 estatuillas a las que aspiraba. Kendrick Lamar no se quedó atrás, llevándose a casa 5 de los 7 gramófonos a los que optaba arrasando en la categoría de rap. Una noche muy reivindicativa con grandes actuaciones apoyando a los movimientos "Time's Up" y "Me too" contra el acoso sexual y repleta de grandes actuaciones.

