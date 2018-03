Pink muestra su lado más íntimo en el vídeo de ‘Whatever you want’

Tras estrenar el vídeo Wild Hearts Can't Be Broken, Pink vuelve a conquistar a sus fans con un nuevo emotivo vídeo.

La cantante ha presentado el videoclip de Whatever You Want, donde ha mostrado su lado más íntimo, recordando grandes momentos de su carrera artística, pero también privada.

Entre las imágenes, donde en numerosas ocasiones aparece acompañada de sus hijos y de su marido Carey Hart, podemos ver a Pink relajada en el backstage o en un estudio de grabación. Pero también muestra los ensayos con las telas acrobáticas, o momentos previos a la actuación en la Super Bowl, donde interpretó el himno nacional de Estados Unidos.

Asimismo, en el vídeo, la artista también recuerda imágenes de su pareja, expiloto profesional de motocross, o su precioso discurso en los MTV VMA's de 2017 a su hija Willow.

Con Whatever You Want, Pink transmite un mensaje de lucha por el amor y de resistencia a través de frases como "I feel like our ship's going down tonight" (Siento que nuestro barco se hunde esta noche) o "But it's always darkest before the light and that's enough for me to try" (Pero siempre es más oscuro antes de que salga la luz y eso es suficiente intentarlo).