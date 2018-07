Ángela Ponce, la primera mujer transexual elegida Miss Universo España

Ángela Ponce, sevillana de 26 años, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer transexual en ser elegida Miss España y participar en el certamen Miss Universo.

Tras la gala, que tuvo lugar en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, la modelo declaró que estaba muy orgullosa, ya que España se va a convertir en un referente y hará historia. Asimismo, Ponce también dijo que se va a encargar de "llevar un mensaje de inclusión, tolerancia, respeto, amor por uno mismo y por los demás".

Hace tres años, Ángela Ponce fue elegida Miss Cádiz y participó en Miss Mundo Spain, pero no ganó ya que el certamen no admite a personas transgénero. En aquel momento, la joven explicó su historia en un emotivo vídeo, en el que confesó que cuando era pequeña no sabía lo que le pasaba, pensaba que era gay, no sabía lo que era la transexualidad. Pero cuando empezó a desarrollarse, se dio cuenta de que algo no iba como ella deseaba y le puso nombre a lo que le pasaba.

Por otra parte, hasta 2012 la normativa del certamen de Miss Universo prohibía la participación de mujeres transexuales. Ese mismo año, Miss Canadá, Jenna Talackova fue eliminada al conocerse que era transgénero, hecho que generó polémica. Gracias al apoyo de GLAAD (Alianza Gay y Lésbica contra la difamación); Donald Trump, que en ese momento era el presidente de Miss Universo, comunicó que esa norma dejaba de existir.