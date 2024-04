La caída viral de Nelly Furtado en el Coachella

Bien entrada, la actuación del dj y productor de house Dom Dolla era una de las más esperadas de todo el cartel del Coachella, donde miles de personas esperaban a disfrutar de los ritmos del australiano.

Además y teniendo en cuenta la magnitud de la cita, el autor de Rhyme Dust ha tenido una sorpresa muy especial para sus fans: la presencia de Nelly Furtado.

Dom Dolla había colaborado el pasado 2023 con la canadiense en su éxito Eat Your Man, uno de los temas más escuchados dentro del circuito de la música electrónica durante el año.

Con un público totalmente volcado con los artistas, Nelly Furtado se ha contagiado de esa excitación y, justo en el momento clave al comienzo de la canción, se ha caído de bruces sobre el escenario.

Haciendo gala de su profesionalidad y manteniendo la sonrisa a pesar del percance, la cantante se ha sobrepuesto inmediatamente para proseguir con la performance.

Ya después del show, la autora de Say It Right ha querido compartir las consecuencias de esa caída con sus fans, mostrando un dedo ensangrentado por el percance. Al igual que hacía sobre las tablas, Nelly Furtado ha seguido riéndose al respecto en los mensajes de la storie.

“Literally left it all on the stage.. including my blood” (“Literalmente lo dejé todo sobre el escenario… incluyendo mi sangre”, en castellano) y “Eat Your man… not the stage” (“Cómete a tu hombre… no el escenario) ha escrito la de Victoria, adjuntando tanto el vídeo de la herida como de la caída.

Sin duda, todo un ejemplo de cómo encajar un traspiés profesional.