El aplaudido mensaje feminista de una azafata en pleno vuelo

Aprovechando el Día de la Mujer, la jefa de cabina de un vuelo de Royal Air Maroc cogió el micrófono y lanzó un mensaje que sorprendió a los pasajeros.

"No queremos flores ni queremos chocolates, queremos sencillamente hablar por una vez: levantar la voz, decir lo que molesta, lo que nos da miedo y lo que nos hace pensar que nunca llegaremos", dijo en el avión mientras más de uno grababa el momento con el móvil.

Asimismo, también quiso mandar un mensaje a las chicas más jóvenes y a las niñas: "Siempre me dijeron que no, que no debes hacer ese trabajo, que viajar todo el tiempo no es para una mujer y que el lugar de la mujer está en casa y no en los aviones. Pero no escuché esa voz". Y añadió: "No dudéis de vosotras, no dudéis de vuestras capacidades, sois fuertes, más de lo que creéis, merecéis probar vuestras oportunidades, así que no las dejéis pasar".

Sus aplaudidas palabras, que ya se han hecho virales, han llamado la atención porque en su país de origen, Marruecos, el 8 de marzo no se hizo ninguna celebración masiva ni oficial.