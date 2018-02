Un hombre se mete en un lago helado para rescatar a un perro que está atrapado

Un vídeo publicado en LiveLeak muestra como un hombre, al ver a un perro atrapado en un lago helado , no se lo piensa dos veces y se mete en el agua para rescatarlo.

Hace unos días alguien publicó un vídeo en la plataforma en streaming LiveLeak que muestra una acción digna de un héroe. Sin concretar la ubicación, vemos un lago helado en el que ha quedado atrapado un pobre perrito, que no puede salir y que el frío está dejándolo sin fuerzas.

Afortunadamente se cruzó en su camino un hombre que, sin dudarlo, se quitó la ropa y se empieza a deslizar por el hielo, que se rompe y él también cae al agua. Una vez dentro del lago, empieza a nadar en dirección al animal para rescatarlo.

Cuando consigue alcanzar al perro y colocarlo fuera del agua sobre el hielo que no se ha roto, vemos como el animal está tan débil que no puede ni mantenerse en pie, pero gracias a su héroe particular ha conseguido salvar su vida.

No siempre nos encontramos en situaciones similares que acaban con un final tan bonito. El pasado mes de diciembre una joven británica fue duramente criticada cuando intentó rescatar a su perro del mar, que tras el primer intento fallido desistió abandonando al animal a su suerte. Finalmente otra ola acercó al animal a la orilla y pudo ser rescatado por otro chico.