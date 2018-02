Una madre pide ayuda para su hijo, víctima de bullying

Desgraciadamente el bullying sigue existiendo en muchas aulas. Muchos niños son víctimas de este abuso y no son los únicos que sufren este problema, también sus familias. Y así lo demuestra la cuenta de Twitter @humanizaciónSS.

Este perfil ha difundido un desgarrador mensaje de una mujer, de Murcia, que relata el calvario que sufre su hijo, víctima de bullying "desde hace más de un año. Empezó en la escuela y continúa en el instituto.

En el vídeo, donde la madre no puede contener las lágrimas, pide ayuda ante esta situación, porque ya no sabe qué hacer. Asegura que su hijo "ha pensado en quitarse la vida" y que ella "no sé que solución darle".

Asimismo, también relata que ni el centro educativo ni Salud Mental han colaborado para terminar con este problema.