El “reto visual” de Carme Chaparro que ha indignado a sus seguidores

Carme Chaparro se ha hecho eco de una imagen difundida por la Policía de Murcia, en la que podemos ver a una pequeña niña "sepultada" entre numerosos bártulos el asiento de atrás del coche familiar.

"Buscad a la niña. Y no es un fake. Es una familia de viaje", escribía la periodista a modo de denuncia en su cuenta de Instagram.

La Policía detuvo el vehículo al observar que iba con exceso de sobrecarga, cuando se sorprendieron al encontrar a una menor de dos años en su interior. A pesar de que la niña iba en una silla homologada para su edad y se encontraba en buen estado según los agentes, sus padres han sido multados por llevar sobrecarga de equipaje que podría poner en peligro tanto a la propia familia como a los otros conductores.

Los seguidores de Chaparro han mostrado su indignación por la situación en que viajaba la niña y no han dudado en mostrarlo en los comentarios: "Podrán tener los problemas circunstancias que queráis pero en carretera hay unas normas y siempre respetarlas por el bien de ellos y de los demás", "Cuánta irresponsabilidad", "Qué vergüenza y que falta de responsabilidad. Esos padres no se merecen tener la custodia" o "A mi no me hace ni pizca de gracia, esa niña pudo morir asfixiada...", son muchos de los mensajes que podemos leer.