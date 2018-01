La simple y genial reflexión sobre el caso de Diana Quer de un adolescente que arrasa en Twitter

El caso del asesinato de la joven Diana Quer en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años. Su desaparición provocaba que en los medios de comunicación se aireasen los trapos sucios de la familia y se especulase sin pudor sobre su paradero. Aunque la investigación seguía abierta, no había nuevas pistas sobre su paradero hasta el pasado 25 de diciembre, cuando una joven de una localidad cercana denunció un intento de agresión sexual. A partir de ahí, los investigadores llegaron a José Enrique Abuín Gey, apodado el Chicle, que se ha declarado responsable de la muerte y desaparición de la joven madrileña.

El asesinato de Diana Quer reabre el debate sobre la vulnerabilidad que sienten las mujeres cuando caminan solas por la calle, especialmente cuando es de madrugada. Sin embargo, que las mujeres se sientan seguras pasa primero porque los hombres no se comporten como depredadores sexuales. Ninguna mujer debería sentir miedo porque ningún hombre debería creerse con el poder de intimidar a una mujer que camina sola. De ahí la importancia del consentimiento. Si ella dice no, no es no.

Pues bien, a colación de este caso, una usuaria compartió en Twitter una reflexión de su hermano pequeño, que solo tiene 15 años, que ha provocado que las redes se quiten el sombrero. Concretamente, el tweet que Esther compartió en su perfil de Twitter decía lo siguiente:

"*Sale el caso de Diana Quer en televisión.*

Mi padre: por esas cosas te digo que no vayas por ciertas zonas a ciertas horas.

Mi hermano: también ya que estás me podrías decir a mi que esas cosas no se hacen y la importancia del consentimiento.

TIENE 15 AÑOS."

En pocos días, la reflexión de este adolescente ha superado los 20.000 retweets y los 40.000 'me gusta' y ha generado centenares de comentarios en esta red social.