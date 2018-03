El estudio que revela que nadie es completamente heterosexual

Los investigadores han llegado a la conclusión que las personas heterosexuales no existen. Han puesto a prueba a hombres y mujeres y la mayoría siente algún estímulo al ver escenas homosexuales.

Según un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology, no existen las personas 100% heterosexuales.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores han trabajado con cientos de hombres y mujeres, a los que les han preguntado y observado ante imágenes pornográficas, con escenas heterosexuales y también homosexuales.

Los científicos destacan las reacciones de todos los participantes al ver escenas entre dos personas del mismo sexo. A la mayoría se le dilataban las pupilas, algo que no puede controlarse, según explica Ritch Savin-Williams, director de este estudio, y que es una "manera para analizar tendencias sexuales".

Asimismo, este estudio declara que muchas personas no explican sus deseos sexuales por pudor y miedo, y destacan que se podría decir que los heterosexuales no existen.

Por otra parte, Savin-Williams añade que las mujeres son las más abiertas a probar otras prácticas sexuales, entre ellas, acostarse con chicas, y declara que "el autoestima de las homosexuales es mayor que el de las heterosexuales porque se sienten más libres para ser quien son".

De esta manera, hay que olvidarse de los miedos que la sociedad nos impone y hay que vivir siendo libres, nos guste un hombre, una mujer o ambos sexos.