Dani Fernández te invita a su showcase del 30 de junio en La Bañeza

El verano se acerca y queremos proponerte un viaje musical. La primera parada es La Bañeza (León) con Dani Fernández como compañero de aventuras.

El cantante de Alcázar de San Juan te invita a un showcase exclusivo en formato acústico, organizado de la mano de Europa FM y para el que ya han empezado a repartirse invitaciones.

¡Sí, has oído bien! Las entradas ya están disponibles, así que toma nota de cómo hacerte con la tuya. No te lo pienses mucho porque será una cita que no querrás perderte.

Dónde es el showcase de Dani Fernández en La Bañeza

Antes de salir corriendo los datos del showcase:

Dónde - Teatro municipal de La Bañeza.

Cuándo - Jueves, 30 de junio.

Cómo hacerte con tu invitación para ver a Dani Fernández

Si ya lo tienes todo apuntado, es el momento de correr a por tu entrada.

Las invitaciones se recogen en la Oficina de turismo de La Bañeza, en la calle Fray Diego Alonso, 9. Apunta el horario

De lunes a viernes - de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas

Sábado - de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas

Domingo - de 11:00 a 13:30 horas

No te olvides de decírselo a los demás. Ellos también querrán disfrutar de este showcase patrocinado por el Ayuntamiento de La Bañeza.