Música y diversión en la refrescante Fiesta Pool Party de Europa FM y Hard Rock Hotel en Marbella | EUROPA FM

Este sábado 9 de agosto las altas temperaturas se soportaron en Marbella gracias a los DJs Javi Sánchez y Uri Farré de Europa FM, con una Pool Party de altura celebrada en el Hard Rock Hotel. ¡Así lo vivimos!

¿Qué mejor manera de celebrar el verano que dentro de una piscina? Pues si añadimos buena música y mucha diversión se nos queda una fiesta de 10.

Así ha sido la Fiesta Pool Party de Europa FM junto a Hard Rock Hotel este sábado 9 de agosto en Marbella (Málaga). La diversión y el buen rollo estuvieron garantizados bien fresquitos dentro del agua.

Y el toque definitivo estuvo en las manos de la unión inigualable de los DJs Javi Sánchez y Uri Farré, que deleitaron a todos los presentes con buena música y los hits que no pueden faltar en una buena fiesta en la piscina.

¡Un plan para repetir!