Música y diversión en la refrescante Fiesta Pool Party de Europa FM y Hard Rock Hotel en Marbella

Este sábado 9 de agosto las altas temperaturas se soportaron en Marbella gracias a los DJs Javi Sánchez y Uri Farré de Europa FM, con una Pool Party de altura celebrada en el Hard Rock Hotel. ¡Así lo vivimos!

Madrid10/08/2025 11:00

¿Qué mejor manera de celebrar el verano que dentro de una piscina? Pues si añadimos buena música y mucha diversión se nos queda una fiesta de 10.

Así ha sido la Fiesta Pool Party de Europa FM junto a Hard Rock Hotel este sábado 9 de agosto en Marbella (Málaga). La diversión y el buen rollo estuvieron garantizados bien fresquitos dentro del agua.

Y el toque definitivo estuvo en las manos de la unión inigualable de los DJs Javi Sánchez y Uri Farré, que deleitaron a todos los presentes con buena música y los hits que no pueden faltar en una buena fiesta en la piscina.

¡Un plan para repetir!