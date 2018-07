Día Birdy en Europa FM: ¡gana cheques regalo de 200€ cada hora!

Beautiful Lies es el tercer disco de estudio de Birdy, compuesto por 14 canciones y que acaba de publicar el 25 de marzo. La artista británica empezó el año estrenando el primer sencillo Keeping your head up, al que le siguió a principios de marzo un segundo avance, Wild horses.

La particular voz de Birdy cautivó con tan solo 12 años al jurado del concurso de talentos Open Mic UK en 2008. Debutó con una versión del Skinny love de Bon Iver, y desde entonces su carrera se ha disparado con temas como la versión de Cherry Ghost People help the people, Wings y su participación en las bandas sonoras de Los Juegos del Hambre, Bajo la misma estrella o la película de animación Indomable, con la que obtuvo su primera nominación a los Premios Grammy en su colaboración con Mumford and Sons.

Este jueves 7 de abril celebramos la publicación de Beautiful Lies con el Día Birdy en Europa FM, ¡y regalamos tarjetas regalo de 200€! Para ganarlos solo tienes que estar atent@ a las indicaciones del locutor y llamar al 902 10 32 62 cuando él o ella lo diga, durante la emisión de estos programas:

- Fórmula Europa FM: repartirá una tarjeta regalo cada hora de 11.00 a 20.00h.

- Euroclub: una tarjeta regalo durante la emisión de 21.00 a 23.00h.

- Ponte A Prueba: una tarjeta regalo durante la emisión de 23.00 a 01.00h.

