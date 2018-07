Euroclub te invita al estreno mundial del documental de Ed Sheeran

Euroclub , el club musical más importante del país, te invita al estreno mundial del documental Jumpers For Goalposts, X Tour at Wembley Stadium , el concierto que Ed Sheeran ofreció, con triple sold-out, del pasado julio. El estreno será el 22 de octubre y tú puedes ser uno de los afortunados.

JUMPERS FOR GOALPOSTS, X TOUR AT WEMBLEY STADIUM

Ed Sheeran estrena el próximo jueves 22 de octubre su película Jumpers For Goalposts, X Tour at Wembley Stadium, un documental que muestra cómo fueron los tres conciertos que ofreció el artista británico en el emblemático estadio ante más de 240.000 asistentes agotando todas las localidades el pasado mes de julio. El estreno mundial se realizará en 2.255 cines de 82 países de forma simultánea. En la ceremonia no sólo se proyectará el film, sino que el propio Sheeran ofrecerá una actuación exclusiva durante la gala.

¿Quieres ser uno de los afortunados que el jueves 22 de octubre asista a la premiere mundial de Jumpers For Goalposts, X Tour at Wembley Stadium de Ed Sheeran? Euroclub, el club musical más importante de la radio, te invita, a ti y a tu acompañante, al estreno que se llevará a cabo en los cines Cinesa. Si quieres ganar una de las 10 entradas dobles que regalamos, escucha este viernes 16 de octubre Euroclub, porque Juanma Romero y Laura Trigo formularán una pregunta. Los primeros en dejar la respuesta correcta en el formulario que encuentras a continuación, ganarán una entrada doble para disfrutar del estreno mundial de Jumpers For Goalposts, X Tour at Wembley Stadium, la película documental de Ed Sheeran.

*Las entradas serán válidas para los cines Cinesa de Barcelona, Bilbao, Santander, Marbella, Madrid, Murcia, Mallorca, Sevilla, Oviedo, Santiago de Compostela, Zaragoza, Castellón, Valencia, Mérida, A Coruña y Gran Canaria.