Europa FM te lleva al Beefeater In-Edit Festival en Barcelona y Madrid

¿Quieres ver la nueva película de Backstreet Boys ? ¿O los últimos documentales sobre Daft Punk o Kurt Cobain ? ¿O prefieres disfrutar del film R.E.M by MTV? ¡Podrás ver estos y muchos más participando en nuestro concurso!

Beefeater In-Edit es una red internacional de festivales de cine relacionados con el documental musical. Desde su creación en 2003, ha organizado 36 ediciones en distintos países del mundo, exhibiendo más de 600 documentales musicales y movilizando a más de 80.000 espectadores.

Este año se celebra en 4 ciudades españolas: Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia y entre sus 52 películas podemos encontrar, por ejemplo, Backstreet Boys: SHow'Em What Your Made Of, un film que explora con emoción los inicios y madurez (y conflictos derivados) de unos ídolos teen, a través de managers ladrones, peleas y estrellato, hasta la reunión del 20º aniversario en Londres, 2012.

También se proyectará Cobain: Montage Of Heck, que muestra una visión empática y completa del líder de Nirvana. Familia, amigos, ex-novias y ex-Nirvana vienen con las manos llenas: documentos, fotos, super-8 de su niñez, blocs de notas, llamadas telefónicas, entrevistas tempranas. ¡Y encima con fragmentos animados!

Para los amantes de la electrónica Daft Punk Unchained será su documental, en los que el dúo francés se arranca la máscara y se muestra su ascenso desde Darlin’ (primera banda) al megaestrellato (semianónimo) mundial. Pharrell Williams, Skrillex, Kanye West y Michel Gondry aplauden su tesón, visión y pasión.

En Europa FM queremos que aumentes tu cultura musical con estos documentales y todos los demás que te ofrece esta edición de Beefeater In-Edit regalando 6 abonos de 6 películas cada uno para Barcelona (que se celebrará del 29 de octubre al 8 de noviembre) y 5 entradas dobles para Madrid (que tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre).

Madrid:

Desde el lunes 2 al viernes 6 de noviembre se formulará una pregunta diaria relacionada con el festival. La primera persona en contestar correctamente será la ganadora de la entrada doble de ese día.

PREGUNTA DEL VIERNES 6 DE NOVIEMBRE: ¿Sobre qué artista es el documental que cierra esta edición de Beefeater In-Edit en Madrid?

Ganadores Barcelona: Inma Lopez, Albert Martínez, Victor Sala, Albert Vega, Frederic Serramalera y Cristina Fort.