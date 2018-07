Gana abonos para el festival SOS 4.8

The Libertines , Manic Street Preachers , Chvrches , Amaral , Luciano , The Martinez Brothers b2b Seth Troxler , León Benavente o Love of lesbian son algunas de las bandas que este año estarán en SOS 4.8 . ¡Y tú puedes vivirlo con Europa FM!

El SOS 4.8 inaugura la temporada de festivales con su novena edición que trae un cartel con grandes artistas internacionales como The Libertines, Manic Street Preachers, Chvrches, Luciano, Of Montreal, The Martinez Brothers b2b Seth Troxler así como las bandas más relevantes del panorama español como Love of lesbian, León Benavente, Amaral, Corizonas, Los Bengala, Kostrok, Kiko Veneno, Nudozurdo... No te pierdas esta cita que se celebra los días 6, 7 y 8 de mayo en Murcia.

En EuropaFM.com regalamos abonos dobles para que asistas al festival SOS 4.8. Desde el martes 26 de abril hasta el lunes 2 de mayo (excepto el fin de semana) formularemos una pregunta diaria para regalar un abono doble cada día. Contesta a la pregunta en el formulario que aparece a continuación y si eres el primero en responder correctamente serás el ganador. El nombre de los ganadores se publicará el martes 3 de mayo.

GANADORES:

Miguel Ángel Torrente (Murcia)

Manuel Galián (Cartagena)

Sandra Fornas (Aldaia)

Francisco Ruiz (Murcia)

Cristóbal Fernández (Torremolinos)