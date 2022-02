Martin Garrix abre el Andorra Mountain Music Festival 2022

Martin Garrix puso a saltar este sábado al público del Andorra Mountain Music Festival. El DJ neerlandés, al que puedes escuchar las madrugadas de sábado a domingo en Europa Baila, fue el encargado de abrir el festival de música electrónica organizado de la mano de Europa FM en el Estadio Comunal-Joan Samarra Vila de Andorra la Vella. La cita empezó el sábado 19 de febrero y tendrá fin el próximo 12 de marzo.

El festival tenía previsto arrancar hace dos semanas pero la situación sanitaria derivada de la alta incidencia de Covid-19 hizo que no fuese posible, y tuviese que aplazarse 15 días. Pero no hay mal que por bien no venga: este aplazamiento ha supuesto que Dimitri Vegas & Like Mike se sumen al cartel de DJ’s del festival.

El calendario del Andorra Mountain Music Festival 2022

Desde este sábado 19 de febrero hasta el sábado 12 de marzo, cada fin de semana se podrá disfrutar de la actuación de distintos DJ entre los que encontramos:

Martin Garrix - 19 febrero

Martin Garrix, DJ mundialmente conocido, ha sido el primero en levantar el estadio al ritmo de su música, pero aun quedan tres fines de semana más en los que disfrutar de la mejor música electrónica.

DJ Tiësto - 26 febrero

Tras el cambio de fecha del festival, Tiësto actuará el próximo sábado 26 de febrero. El DJ, también de Europa Baila, cuenta con un Grammy al mejor remix junto a John Legend con su tema All of Me. DJ Tiësto también colaboró junto a Katy Perry y la artista española Aitana Ocaña en el remix de Resilient.

Timmy Trumpet - 5 marzo

Timmt Trumpet es el encargado de romper el festival el primer fin de semana de marzo. EL DJ acumula más de 500 millones de reproducciones en su sencillo Freaks, además de varios discos multiplatino.

Dimitri Vegas & Like Mike - 12 marzo

Gracias al aplazamiento del festival podemos contar en el cartel con los hermanos Dimitri Vegas & Like Mike. El dúo de DJ’s belgas serán los encargados de cerrar esta edición del Andorra Mountain Music.