Súmate a la Alerta ECO de Europa FM limpiando la playa de Can Pere Antoni de Palma

El lunes 23 de septiembre tendrá lugar una nueva edición de la Alerta Eco de Europa FM , una iniciativa que retirará los residuos en la Playa de Can Pere Antoni de Palma (Mallorca) ¡Necesitamos tu ayuda! Anímate e inscríbete para apoyar este acto de conciencia ambiental y pasa una mañana de playa ayudando a mejorar su estado, limpiando nuestras playas con desayuno y música en directo incluidos.

El verano comienza a despedirse y, con él, se comienzan a advertir los residuos que han quedado en las playas fruto de una mala conciencia ambiental. Pero la fiesta no para y la de Alerta Eco de Europa FM, además, ayuda a conservar el buen estado de los litorales.

El lunes 23 de septiembre desde las 9:00 de la mañana y hasta las 12:00 del mediodía, Atresmedia Radio y el Ajuntament de Palma organizan de forma conjunta una recogida de residuos en la Playa de Can Pere Antoni de Palma… ¡y contamos contigo!

La bienvenida a las 9:00 de la mañana se producirá en Assaona Gastro Beach, con un estimulante café y una camiseta conmemorativa de la acción, además de facilitarte guantes y bolsas para la recogida.

A las 11:30, tras la recogida de residuos y la entrega de las bolsas en el punto de recogida, disfruta de un refresco mientras disfrutas en directo de la música de Charly Taylor, de Isla Iglú.

Inscríbete para dejar la playa impecable

Puedes inscribirte con quien tu quieras en el correo electrónico mallorca@europafm.es

Con la colaboración de Palma Aquarium, Media Markt, Travel to Zero by Proa Group, Bar Restaurante Las Palmeras Portixol, Hotels Viva, Assaona Gastro Beach, Emaya y Ajuntament de Palma.